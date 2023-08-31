У РФ есть «теневой флот», оккупанты используют его для вывоза награбленного из захваченных украинских портов — спикер ВМС Украины 31 августа, 10:26 Россия ворует украинское зерно в порту Мариуполя (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

У России есть «теневой флот», с его помощью оккупанты вывозят награбленное зерно и другую продукцию через захваченные украинские порты.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

«У них есть так называемый „теневой флот“, который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АІС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска, Мариуполя. Грузят там зерно, металл», — пояснил он.

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По словам Плетенчука, затем россияне перегружают награбленное в свои порты и так пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать.

Они также предлагают награбленное как помощь странам Африки и врут про «большое количество урожая».

Раннее в Центре нацсопротивления сообщили, что на временно захваченных территориях, за исключением полуострова Крым, российские оккупанты украли 3,7 млн тонн украинского зерна. Все это зерно россияне забирают у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных.