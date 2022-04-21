Удар по Крымскому мосту. Как громкое заявление Данилова в интервью Радио НВ вызвало истерику в РФ 21 апреля, 17:53 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Россия перебрасывает через Крымский мост свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины (Фото:rosavtodor.ru)

В эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что при первой возможности Украина ударит по Крымскому мосту. Его слова вызвали настоящую истерику в РФ: в своих комментариях чиновники страны-агрессора перешли на оскорбления и откровенное хамство.

Что сказал Данилов

В ответ на вопрос ведущего Дмитрия Тузова о том, может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту, так как РФ перебрасывает подмогу оккупационным войскам этим путем, Данилов сказал:

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«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем».

Больше он этот вопрос не комментировал.

Ответ Пескова

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Данилова, заявил, что «вокруг моста, всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии спецслужб».

Также он сказал, что подобное заявление — это якобы «анонсирование возможного теракта».

«Это неприемлемо, и здесь, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал спикер Путина.



Ответ Медведева

Бывший премьер-министр и бывший президент России Дмитрий Медведев ответил на слова Данилова в своем Telegram-канале.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал он.

Отметим, что сейчас Медведев занимает должность заместителя главы Совбеза РФ после отставки с поста премьер-министра в январе 2020 года.

Ответ псевдоглавы оккупированного Крыма Сергея Аксенова

Самой многословной оказалась реакция на слова Данилова псевдоглавы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, опубликованная в его Telegram-канале.

Она почти полностью состоит из оскорблений и штампов российской пропаганды об «украинских нацистах».

«Трудно сказать, что именно употребляет воинственный ветеринар (секретрь СНБО Алексей Данилов — ред.) и понимает ли он, что Вооруженные Силы России сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. И при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется», — уверяет, в частности, Аксенов.

Несколько более бессвязно он озвучил этот ответ на слова Данилова в эфире российского пропагандистского канала Россия 24.

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Крымский мост — это мост через Керченский пролив, который соединяет Российскую Федерацию с оккупированным ею полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины. Об этом рассказывал нардеп Роман Костенко. В интервью НВ он отметил: «Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до [Крымского моста] достать. Это бы решило многие наши вопросы».

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