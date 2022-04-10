Всплеск публичности секретной информации. Как Украина работает с западными разведками и зачем обнародуют военные планы Путина — Рахманин 10 апреля, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Собака несет во рту курицу у домов, разрушенных обстрелами во время вторжения России в Украину. Киевская область, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

31 октября 2021 года издание Washington Post сообщило о беспокойстве среди чиновников США и Европы тем, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

С тех пор началось что-то вроде битвы публичности разведок: обычно скрытные ведомства США, Великобритании и других стран стали одно за другим обнародовать информацию о подготовке российского наступления и раскрывать планы диктатора Владимира Путина.

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В эфире Радио НВ народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал, как разведчики разных стран обмениваются информацией и зачем рассекречивали часть данных.

Сергей Рахманин народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Существует процедура, согласно которой государства, являющиеся союзниками или партнерами, могут обмениваться разведывательной информацией или определенной ее частью. Украина получила такую возможность еще до войны, после того, как получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Это, в частности, давало Украине возможность запрашивать определенную разведывательную информацию, которую ей должны были предоставлять. Это не было обязательным, но была процедура, позволявшая такой обмен информацией.



Определенный прорыв произошел незадолго до войны, когда западные страны, в первую очередь США и Великобритания, достаточно активно информировали Украину о намерениях Россия, их передвижении, концентрации [войск]. Часть информации [об этом] получали и высшее руководство государства, и разведывательные органы благодаря нашим партнерам.

У меня были основания считать, что в общем-то достаточно оперативно и полно информируя Украину о том, что планируется россиянами, они давали эту информацию с определенным опозданием и предоставляли ее не всю, возможно, потому, чтобы не засвечивать каналы ее получения.

Эта информация отчасти позволила сектору безопасности и обороны, государственному руководству задействовать определенные механизмы и предотвратить гораздо большие потери, которые теоретически могли бы быть, если бы этой информации у президента, СНБО, разведывательных органов не было. У отечественного разведывательного сообщества были свои возможности, информацию проверяли и она во многом совпадала.

После того, как началась война, более широкий, более полный и оперативный обмен информацией (под обменом понимаем предоставление информации разведывательных служб западных стран) стал более активным, интенсивным. Этому есть логическое объяснение. С одной стороны, западные страны поддерживают Украину, но они не готовы настолько, насколько нам хотелось бы, оказывать нам военно-техническую помощь. Поскольку современные войны — это прежде всего войны разведки (очень большое количество наших успехов основывалось, базировалось на своевременном получении разведывательной информации), то они таким образом компенсировали ту часть помощи, которую не могли оказать. Они не готовы нам были предоставлять системы противовоздушной обороны, РЭП, тяжелое вооружение, но компенсировали это разведывательной информацией.

Когда украинские силы обороны получали эту информацию, пытались максимально эффективно ее использовать. Это перерезание, уничтожение колонн, достаточно эффективные контрудары, в определенной части создания систем обороны на разных участках фронта базировались на информации, которую предоставляли наши партнеры.

Вполне логично. Они не являются нашими союзниками, к сожалению, потому что мы не находимся в одном оборонном или политическом блоке, но они наши партнеры.

Публичность [разведывательной информации] - противоречивый момент: положительно или отрицательно это повлияло [на ход войны]. Есть две версии, почему американцы это делали публично.

Первая версия состоит в том, что были шаткие надежды: если определенная информация будет обнародована, то, возможно, это сломает планы врага. Если Путин узнает, что большая часть его планов обнародована, известна в целом, то он может остановиться.

Вторая [версия]: создавали определенную почву для общественного мнения, причем не только и не столько в Украине, потому что мы психологически в той или иной степени всегда были готовы к обострению. Это больше было направлено на Запад, чтобы он был психологически готов, чтобы потом не тратить много времени и не объяснять, что произошло.

[Еще одна цель]. Они все же надеялись, что это окажет влияние на настроения российского общества и они, возможно, каким-то образом могут повлиять на эти планы. Думаю, что эта надежда была напрасной. Эта версия кажется мне несколько надуманной.

Насколько [разведывательная информация от Запада] повлияла на украинское общество? На определенном этапе она вызвала даже какую-нибудь панику, если честно. Но я бы сказал, что обнародование этих данных на готовность, способность украинцев [к обороне] не повлияло никоим образом. Какая-то часть даже немного мобилизовалась, какая-то довольно скептически к этому относилась, какая-то часть, возможно, немного испугалась, но я не думаю, что эта часть была очень большой.

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