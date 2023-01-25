Большое контрнаступление Украины. Подоляк подробно описал, как распадется Россия после поражения 25 января, 17:03 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Россия потерпит еще два-четыре существенных поражения, и после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он также добавил, что в краткосрочной перспективе Россия прибегнет к определенным наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств.

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«Россияне продолжат убегать. В то же время они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов будут массово выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать. По территории России будет распространяться протест не политического, а социального характера — из-за утраченных на войне близких», — считает Подоляк.

По его словам, в окружении российского диктатора Владимира Путина начнутся внутренние разногласия, все будут искать виноватых.

При этом Украина выйдет на границы 1991 года, а в России начнется политическая трансформация. Более того, некоторые субъекты смогут обрести независимость и, вероятно, воспользуются этим шансом.

«Ядерное оружие будет так или иначе контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета. Поэтому нет больших рисков, что она появится на черном рынке или будет как минимум некоторое время неконтролируемой», — добавил он.

Также Подоляк уверен, что временно сложившееся правительство России начнет реальные переговоры по ответственности за преступления в Украине и по зонам демилитаризации на границе, и относительно значительных компенсаций за убийства и разрушения.

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«Дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария — от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения. Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью», — написал он.