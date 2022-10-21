Контроль оружия от стран-партнеров. Резников и Данилов рассказали о первых результатах внедрения в Украине системы логистики НАТО 21 октября, 13:12 Данилов и Резников презентовали результаты работы системы послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров (Фото:Минобороны Украины)

В Украине рассказали о первых результатах внедрения логистической программы НАТО по учету и контролю вооружений LOGFAS.

Их представили министр обороны Украины Алексей Резников и секретарь Совета нацбезопаности и обороны Алексей Данилов послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров, которые помогают Украине в борьбе с российским оккупантами.

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Система LOGFAS интегрирована с модулем информационно-аналитической системы СОТА по ​​мониторингу поставок Украине вооружение от стран-партнеров, чем обеспечивается полный контроль за каждой единицей оружия.

По словам Резникова, внедрение этого программного обеспечения имеет два измерения. Это позволяет существенно повысить подотчетность всех процессов, связанных с эксплуатацией оружия и других ресурсов, а также доказывает дальнейшее развития оборонного комплекса Украины.

Он подчеркнул, что внедрение LOGFAS ликвидирует почву для любого беспокойства, так как речь идет о стандарте учета и планирования, который действует в странах НАТО.

Данилов отметил, что на данный момент утверждена дорожная карта масштабирования LOGFAS до конца 2022 и на 2023 год. Эта программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в Вооруженных Силах Украины и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи, но и полного перечня имеющихся в ВСУ ресурсов.

Ведомство подготовило более 300 специалистов-операторов LOGFAS для ВСУ. К концу ноября будут развернуты 350 рабочих мест операторов LOGFAS, чтобы охватить все уровни от стратегического командования до уровня бригады.

В Минобороны напомнили, что в Украине запущено три уровня учета поставок и использования оружия: программа НАТО LOGFAS, новая программа учета и логистики военной техники Каравай и модуль на базе программы СОТА.

Сервис поддержки логистических операций LOGFAS — это интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций. На данный момент он успешно используется для поддержки логистического обеспечения НАТО во время операций и учений.

Модуль СОТА был введен в эксплуатацию в Украине в первый день полномасштбаного вторжения России — 24 февраля. Он позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в пути или получено ВСУ) и странам-предоставителям, а также анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, и на соответствием стандартам НАТО. Модуль также предусматривает возможность расчета поставок боеприпасов на единицу вооружения, мониторинг выполнения планов поставок и распределение полученного вооружения.

Система Каравай создана совместно украинской командой и международными специалистами. С помощью нее можно управлять процессом подачи заявок в помощь от Украины и процессом обработки этих заявок странами-партнерами. Прозрачный процесс позволяет идентифицировать, какая помощь нужна, детали специфики этой помощи и другое.

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания вооружений, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-либо форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что украинцы заинтересованы в сохранении всего вооружения на сумму $10 млрд, предоставленного западными союзниками, поэтому у страны нет причин для контрабанды оружия.



Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования вооружения.