«Демонстративное запугивание». Каким может быть тактический ядерный удар России по Украине — Самусь 30 апреля, 18:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архангельская область, Россия. Скриншот с видео, которое опубликовали 20 апреля 2022 года. (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Тактический ядерный удар может быть нанесен Российской Федерацией по центральному югу Украины, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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«Вспоминая, что рядом Белгород и Москва (если цинично говорить, если бы мы сидели в российском Генштабе), то, пожалуй, [удар был бы нанесен] ближе к центру Украины. Я бы сказал, центральный юг», — отметил Самусь в эфире Радио НВ.

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Зоны поражения, по его словам, зависят от мощности боеголовки:

«В случае демонстративного запугивающего удара, Россия будет использовать наименьшую мощность. Радиус поражения такого удара <...> где-то 20, 30, 50 километров».

В этом радиусе будет полностью уничтожено все, что выступает над поверхностью, объясняет эксперт.

«Потом следует ударная волна, которая еще на сотню километров уничтожит относительно все. Будет проникающая радиация в радиусе 30−50 км. Она иная, чем в Чернобыле [1986 года]. Это та, которая пронзает и выжигает все живое моментально. <...> Затем будет электромагнитный импульс, уничтожающий всю электронику на несколько сотен километров. То есть у нас не останется ни мобильной связи, ничего», — рассказал Самусь.

После распада боевого компонента произойдет высвобождение радиоактивных веществ и произойдет катастрофа, подобная Чернобыльской, добавил эксперт.

Президент Владимир Зеленский считает, что применить ядерное оружие могут только неадекватные и оторванные от реальности люди. И он не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на это.

С начала полномасштабной войны в Украине власти РФ уже несколько раз заявляли о возможности применения ядерного оружия.

Через несколько дней после вторжения 24 февраля Путин приказал привести силы сдерживания России, включая ядерное оружие, в повышенную боевую готовность.

Глава ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что угроза использования тактического ядерного оружия РФ не должна восприниматься «легкомысленно».

В то же время в Минобороны сообщили, что Киев и западные партнеры пока не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины: «Ядерное оружие — это так называемый последний козырь РФ».

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 апреля заявил, что Россия «никому не угрожает» ядерной войной.

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