Как ПЦУ получит томос об автокефалии: программа Сегодня, 15:39 231 Цей матеріал також доступний українською Делегация примет участие в церемонии вручения томоса Администрация президента

Делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко 5-6 января посетит Турецкую Республику с рабочим визитом, в ходе которого состоится подписание томоса для Православной церкви Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Программой визита в турецкий Стамбул (Константинополь) в субботу, 5 января, предусмотрена встреча президента Украины Петра Порошенко и председателя ВРУ Андрея Парубия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св. Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления Вселенского Патриарха Варфоломея Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Украины.

В воскресенье, 6 января, делегация примет участие в церемонии вручения томоса, Божественной Литургии (Совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и в церемонии освящения воды в заливе Золотой Рог.

Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св. Георгия.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

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Томос об автокефалии выбранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.