Как ПЦУ получит томос об автокефалии: программа
Делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко 5-6 января посетит Турецкую Республику с рабочим визитом, в ходе которого состоится подписание томоса для Православной церкви Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Программой визита в турецкий Стамбул (Константинополь) в субботу, 5 января, предусмотрена встреча президента Украины Петра Порошенко и председателя ВРУ Андрея Парубия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св. Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления Вселенского Патриарха Варфоломея Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Украины.
В воскресенье, 6 января, делегация примет участие в церемонии вручения томоса, Божественной Литургии (Совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и в церемонии освящения воды в заливе Золотой Рог.
Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св. Георгия.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
Под своим крестом. Семь фактов о рождении Православной церкви Украины и ее руководителя
Томос об автокефалии выбранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.