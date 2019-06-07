«Как приглашение для России». Порошенко отреагировал на заявление Зеленского об активизации боевиков на Донбассе
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над своими боевиками на Донбассе, очень опасно, сказал его предшественник Петр Порошенко.
«Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию», — подчеркнул экс-президент в своем видеообращении.
Он призвал украинскую разведку проинформировать руководство страны о том, что на каждой должности на Донбассе находятся кадровые российские офицеры.
«Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта», — добавил Порошенко.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ из запрещенных минскими соглашениями калибров погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».
По его словам, обстрелы украинских военных являются попыткой «сорвать процесс переговоров о прекращении огня».
На заявление Зеленского отреагировала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
«Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями на украинском, оккупированном Донбассе!.. Открою „тайну“ — у РФ полный контроль над так называемой „властью“ так называемых ОРДЛО, и 400 км украинской границы», — сказала она.