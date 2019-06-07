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«Как приглашение для России». Порошенко отреагировал на заявление Зеленского об активизации боевиков на Донбассе

Сегодня, 17:06
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«Как приглашение для России». Порошенко отреагировал на заявление Зеленского об активизации боевиков на Донбассе - фото

Петр Порошенко/Facebook

Порошенко призвал разведку рассказать Зеленскому о ситуации на Донбассе

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над своими боевиками на Донбассе, очень опасно, сказал его предшественник Петр Порошенко.

«Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию», — подчеркнул экс-президент в своем видеообращении.

Он призвал украинскую разведку проинформировать руководство страны о том, что на каждой должности на Донбассе находятся кадровые российские офицеры.

«Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ из запрещенных минскими соглашениями калибров погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».

По его словам, обстрелы украинских военных являются попыткой «сорвать процесс переговоров о прекращении огня».

На заявление Зеленского отреагировала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

«Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями на украинском, оккупированном Донбассе!.. Открою „тайну“ — у РФ полный контроль над так называемой „властью“ так называемых ОРДЛО, и 400 км украинской границы», — сказала она.

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Теги:   Владимир Зеленский Война на Донбассе Россия Петр Порошенко

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