Британская разведка сообщила, как погода влияет на бои за Бахмут 2 марта, 09:13 Ухудшение погоды в районе Бахмута может дать преимущество украинским защитникам (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

По данным британской разведки, из-за потепления условия для передвижения по местности в районе Бахмута ухудшатся, что, вероятно, может дать преимущество украинским силам.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в то время, как украинские войска продолжают оборонять Бахмут повышение температуры приведет к топким условиям и бездорожью, что ограничит передвижение по пересеченной местности.

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Плохое передвижение по пересеченной местности, как правило, дает определенное военное преимущество обороняющимся силам, отметили в разведке.

Сейчас дневная температура почвы повысилась и держится в основном выше нуля. Как и в середине февраля 2023 года, ночные заморозки и дневные повышения температуры остаются вероятными до следующей недели.

Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему снижению условий передвижения по местности.

«Почти наверняка в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет наихудшим. Это добавит дополнительных трудностей наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по разрыхленной почве на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций.

В Минобороны заявили, что ситуация в Бахмуте напряженная, в город направили подкрепление.