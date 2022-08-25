Послушайте, вы в неадеквате? Ющенко резко ответил тем, кто готов восстанавливать связи с современной Россией 25 августа, 15:02 Виктор Ющенко (Фото:НВ)

Настоящая победа над Россией возможна только при условии, что международное сообщество сделает все, чтобы Россия никогда больше не являлась источником дестабилизации и оккупации.

Такое мнение в интервью НВ высказал третий президент Украины Виктор Ющенко, раскритиковав идею отдельных представителей Запада о возобновлении отношений с Россией после войны.

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«Путинская Россия, в которой не уважается слово: все журналисты сидят по тюрьмам, закрыты ведущие агентства. Вся Россия сидит в тюрьмах. А остальные 90% россиян, кто [из них] успел, уехали. Вот с такой Россией мы собираемся жить послезавтра? Независимо от того, будь вы гражданин Португалии, Германии, Франции, у вас есть способ ответа на то, как [жить] с таким государством, где узурпатор XVII века управляет, не уважая человеческую жизнь, насилуя миллионы людей, принося каждый день терроризм и убийства. Вы собираетесь с этим райхом жить завтра-послезавтра? Послушайте, либо вы в неадеквате, либо вам стоит поразмыслить над тем, как сделать службу общего сопротивления», — резко заметил Ющенко.

По его словам, когда президент США Франклин Рузвельт на Ялтинской конференции выдвигал тему новой мировой организации ООН по безопасности, диктатор Иосиф Сталин предложил табу на различные вопросы, механизм блокировки — вето. Иными словами, каждый заботился о своем. «Так вот когда Рузвельт эту инициативу возглавил, ее формально поддержали только 42 страны мира. Ведущая Украина на третьем месяце этой борьбы получила более 50 союзников. Какой мировой проект [с этим можно сравнить], когда мы говорим о теме безопасности? Придет очередь других прикладных проектов — рамочных, экономических», — уверен Ющенко.

Он выразил уверенность, что мир "на нашей стороне, мы на стороне добра, у нас складываются все перспективы победы". "Очевидно, она будет с высокой платой, безусловно. Но, дорогие украинцы, не плачьте, мы все осилим, переживем эти боли. Наша главная сила — что мы ценны, интегрированы, говорим одним голосом, потому что мы сильная европейская нация», — призвал Ющенко.

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