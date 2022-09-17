«Информационный Рамштайн». Как победить российскую пропаганду — три вопроса экспертам 17 сентября, 10:05 Россия использует телевидение как главный элемент пропаганды внутри страны и за границей (Фото:pexels.com)

Для противодействия российской дезинформации и пропаганде необходимо объединять усилия всех цивилизованных государств, говорят в Министерстве культуры и информационной политики. Там предложили создать единый информационный фронт Украины и стран-союзниц, получивший название «Информационный Рамштайн».



Проект в поддержку «Информационного Рамштайна» в двух частях подготовлен МКИП специально для НВ.

Часть первая.

Вопросы проекта:

1. Почему создание «Информационного Рамштайна» сейчас вы считаете чрезвычайно важным?

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2. Наиболее актуальные совместные задачи Украины и цивилизованного мира в этой фазе информационной войны?

3. Основные усилия западного мира были пока что сосредоточены на прекращении доступа к российским медиа, а не на построении собственной контрпропагандистской стратегии. Что должно быть тремя китами этой стратегии, по вашему мнению?

Александр Ткаченко министр культуры и информационной политики Украины, инициатор проекта "Информационный Рамштайн"

1. Сегодня идет война России против всего цивилизованного мира, в том числе в глобальном информационном измерении. Поэтому наша общая с союзниками победа на информационном фронте является одним из решающих факторов общей победы.

Одна из форм помощи Украине — когда Запад останется мощным и россияне не смогут разрушить ценности, экономику и устойчивость цивилизованного мира.

2. Чтобы не допустить победы россиян в этой информационной войне, цивилизованный мир должен бороться с российской дезинформацией не только рекомендациями или мониторингами, но и активными мерами. Мы предлагаем новую форму партнерства — «Информационный Рамштайн». Изменить стратегические подходы, противодействовать дезинформации России и поддержать независимые украинские медиа. Эти два трека всегда стоят вместе, потому что наши медиа — это наш информационный фронт, к которому предлагаем присоединиться всем демократическим странам.

Очень важно в ближайшее время инициировать встречу стран-союзников с целью выработки основных стратегических целей, проектов антироссийской пропаганды, основ коммуникаций между всеми участниками и создания специального финансового фонда для координации совместных усилий по противодействию кремлевской пропаганде.

"Информационный Рамштайн" должен стать площадкой для обсуждения вызовов военного времени и положить начало единому информационному фронту стран-союзников.

3. Что касается запрета российских СМИ, то в свободном западном мире запрещены далеко не все российские пропагандистские медиа с той быстротой и полнотой, с которыми это стоило бы сделать. Стоит обратить внимание, что сегодня Russia Today сосредотачивает свои усилия на социальных сетях.

Три шага, которые следует сделать в первую очередь:

Координация всех усилий по контрпропаганде: создание оперативных штабов стран свободного мира для немедленной реакции на информационные вбросы, которые постоянно производит Российская Федерация;

Работа с нашими партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке, где в свободном доступе остаются российские СМИ, несущие хаос и расшатывающие ситуацию в демократических странах этих регионов;

Опыт боевых действий в Украине показывает, что лучшая оборона — это наступление. Поэтому и в информационной сфере следует переходить из обороны в информационное наступление. Например, уничтожать используемую россиянами инфраструктуру для ведения информвойн: как за границей ( RT, Sputnik, трансляция федеральных каналов через спутник, пророссийские партии и отдельные эксперты в иностранных странах и т. д.). Усиление работы по информированию русскоязычного населения в самой России и по всему миру, поскольку федеральные каналы и другие возможности, которые использует Россия через своих агентов влияния, остаются достаточно мощными. Поэтому информирование объединенными усилиями русскоязычного населения о том, что происходит в Украине и вокруг Украины в мире, чрезвычайно важно.







Питер Померанцев старший научный сотрудник Университета Джона Хопкинса, писатель

1. У агрессора есть огромная машина информационной войны, которую он использует вместе с другими инструментами, такими как энергетический шантаж и т. д. Это влияет на мир. Единственный способ, которым Украина и другие демократии смогут конкурировать, — это объединение наших сильных сторон.

Украинцы отлично умеют завоевывать симпатии и сопереживания, объяснять ценности этой войны. Но они не всегда обладают таким финансовым влиянием, охватом СМИ или культурными связями, которые есть у союзников на различных рынках. Мы должны объединить наши силы, чтобы вместе добиться эффекта. Это означает сотрудничество демократических правительств, а также СМИ и гражданского общества.

2. Они постоянно меняются. Но я бы сказал, что есть две или три очень-очень важные.

Одна из задач — четко дать понять, что Россия больше никогда не сможет быть нормальным партнером. Россия является серийным абъюзером, обидчиком. Война России против Украины — это также война против Европы и мира. Россия использует свою армию для нападения на Украину, но она также использует энергетический шантаж в Европе, она использует голод во всем мире, использует коррупцию повсюду. И европейцам очень важно понять, что они не просто помогают Украине, они также ведут собственную борьбу с Россией. Им нужно остановить Россию в таком положении, когда она не сможет злоупотреблять Европой с помощью энергии, шантажировать мир голодом и злоупотреблять коррупцией для деградации демократий. Это очень важно, я считаю, что для многих стран Европы до сих пор Россия рассматривается как нечто, с чем они должны заключить соглашение, а на Глобальном Юге и в Латинской Америке эта страна рассматривается как гарант безопасности и стабильности. Мы должны показать, что Россия, напротив, несет хаос и разрушение, это страна, с которой людям нужно разорвать связи.

3. Номер один состоит в том, чтобы очень четко определить эффект, которого вы хотите достичь. Информация должна иметь политический эффект. На каком рынке сосредоточено внимание и почему. Есть риск просто проводить информационные кампании ради самих себя. На войне для этого нет времени.

Второе — наличие организационных способностей. Украинцы должны лидировать. Но нам нужно подлинное понимание того, в чем сильные стороны каждого. Что англичане могут привнести? Что ирландцы? На самом деле нужно понять, какая страна что лучше всего делает, каким может быть вклад каждого союзника. Ирландия, например, будет лучшей в культурной дипломатии в Латинской Америке. Великобритания может подойти для поддержки в США и Австралии/Новой Зеландии (AUKUS — трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Великобританией и США).

Мы видели, как разные союзники поставляли разное оружие и помогали Украине по-разному в зависимости от их опыта. То же самое нам нужно в информационно влияющем пространстве.

Третье — это мышление в многовекторных кампаниях. Противник ведет медленные "танковые колонны" на информационной войне. У нас их нет, но у нас много ловких сил, которые могут выйти из информационного леса и атаковать противника с неожиданных углов. Возьмите ситуацию, сложившуюся с Венгрией. Я хотел бы, чтобы украинское правительство реализовало инициативы по развитию доверия венгров, например, прилагало совместные усилия по безопасности границы. Между тем страны Вышеградской группы должны давить на правительство Орбана, чтобы нивелировать поддержку Москвы, иначе оно будет рисковать потерять поддержку в ЕС.

Антикоррупционные группы должны сосредоточиться на разоблачении бизнес-элиты, ведущей бизнес с Россией.

Олег Шамшур дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

1. Инициатива «Информационный Рамштайн» актуальна, поскольку после первой фазы войны, когда возмущение и шок от российской агрессии на Западе был почти тотальным, сейчас происходит процесс определенного «привыкания» к ужасам войны. На это накладываются опасения рядовых граждан западных стран по поводу негативного влияния войны на их благосостояние. На этом поле пытается играть роспропаганда, в частности, продвигая тезис о «прекращении огня», которое позволило бы России зафиксировать свои захваты.

2. Совместные задачи:

Не позволить размыть понимание, что война — это следствие российской агрессии.

Всегда интерпретировать действия России как противоправные действия страны-захватчика.

Регулярно и в полном объеме сообщать о преступлениях российской армии.

Вести честный диалог с гражданами западных стран о необходимости положить конец экспансионистской политике России, которая будет иметь губительные последствия для всей демократической общественности — даже если для этого нужно будет пойти на экономические и финансовые жертвы.

Объяснять странам Азии, Африки и Латинской Америки, что обострение мировых экономических проблем является следствием действий России, а ее политика в отношении Украины — сродни действиям колониальных государств.



3. Тремя китами совместной контрпропагандистской стратегии должны быть:

а) Информация должна быть объективной и проверенной. Принцип свободы слова не должен являться объектом манипуляций с целью фактического оправдания действий агрессора.

б) Страны-участники процесса на официальном уровне должны выработать механизм координации месседжей общего характера (см. выше) и основных событий.

в) Информация о войне должна быть регулярной, чтобы эта тематика не исчезала или не терялась в информационном цикле.

NB. Одна из главных проблем в реализации идеи «Информационного Рамштайна» — частная собственность на СМИ.





Стивен Пайфер эксперт Института Брукингса, бывший посол США в Украине

1. Вижу смысл в ответе на усилия России по дезинформации и пропаганде. Я считаю, что Москва плохо справляется с информационной частью российско-украинской войны, по крайней мере, не так хорошо, как Киев.

2. —

3. Что касается западной антипропагандистской стратегии, было бы полезно иметь центр быстрого реагирования, который мог бы раскрывать правду в тех случаях, когда российская дезинформация, как кажется, приобретает определенную популярность среди западной или глобальной общественности.

Было бы полезно, хотя это, вероятно, требует киберэкспертизы, выяснить пути преодоления контроля Кремля над информационным пространством внутри России с помощью точных отчетов о войне, чтобы прежде всего подорвать внутреннюю кремлевскую пропаганду.

Лиз Робсон британский медиаэксперт с 40-летним стажем в BBC World Service, экс-глава Российской службы, первая глава Украинской службы Би-Би-Си (1992—1999)

1. Одна из причин успеха российской пропагандистской кампании — то, что она воспользовалась доступом к большинству, если не ко всем западным СМИ. Она делала это в больших масштабах (чего стоит один только пример телеканала Russia Today), а также использовала западных комментаторов в качестве «полезных идиотов» для придания правдоподобия своим материалам. Большая частота повторов российских месседжей влияет на сознание слушателей/зрителей/читателей, таким образом убеждая в их правдивости.

Одной из самых печальных вещей в информационном потоке между Россией и Украиной является то, что российский контроль над «месседжем» означает, что люди, которые могли слушать альтернативные и правдивые рассказы о том, что происходит, отказываются верить тому, что заслуживает доверия.

Инициатива «Информационный Рамштайн» должна действовать многосторонним образом, потому что будет ответ российских властей, которые на сегодня практически закрыли все альтернативные государственным информационные потоки внутри своей страны. Очень важным направлением является работа с российской аудиторией. Для достижения этой цели внутри России требуются обычные источники вещания, соответствующие среде этой страны, то есть доступ к телевизионным и радиосигналам, прямой и/или через спутник, а также Интернет. По этому поводу следует получить серьезный технический совет. Интернет, очевидно, является ключевым, и надеюсь, его еще в России не закрыли. Поставщиков услуг в России преследуют, и, вероятно, в скором времени последует серьезная попытка контролировать Интернет. Пока он доступен, для продвижения материала следует использовать все каналы социальных сетей.

2. Срочные общие задачи: подготовить новостные материалы в доступных форматах для разных соцсетей, чтобы у пользователей был соблазн их просмотреть. Прямые атаки на пропаганду обычно не успешны. Можно попробовать разные подходы. Для достижения максимального эффекта следует привлекать хорошо известных личностей, лидеров мнений. Полезно добавить немного юмора, возможно от ведущего. Можно как ход, как определенный медиапродукт предложить «Украинский дневник», который, к примеру, будет содержать простые статьи рядом с серьезными материалами и поощрять зрителей/читателей отождествлять себя с ведущим, видеть его/ее надежным/надежной не только во взглядах, не имеющих политической окраски, но также в смертельно серьезных рассказах о войне.

Во время Второй мировой войны опыт вещания показал, что передачам союзников в целом верили, поскольку они включали как плохие, так и хорошие новости, объективную информацию о поражениях и победах, особенно о том, о чем враг сообщал как об успехах. Тогда слушатели могли дополнять то, что они слышали или о чем догадывались из своих собственных СМИ, и с большей вероятностью верили тому, о чем раньше не слышали.

3. Три кита противодействия российской пропаганде:

Мультимедийный подход. Плюс баланс развлекательных и серьезных материалов. В частности, включение спортивных новостей для полноты представления о Европе.

Правдивые репортажи, но без назиданий. Полная картина, но та, которая побуждает слушателя/читателя/зрителя думать, делать выводы самостоятельно. Хорошо подобранные фото и видеоматериалы для поддержки информации.

Готовность признавать отсутствие полноты и ошибки.



Записала Мирослава Макаревич

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