Опасный период. Как добиться поражения Путина, но не унизить его настолько, чтобы он нажал на ядерную кнопку — обзор западных СМИ 10 мая, 22:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Дети проходят мимо мурала художника TVBOY с надписью «надежда» на фоне украинского флага в Барселоне, Испания (Фото:Nacho Doce / REUTERS)

Уже на этой неделе Финляндия и Швеция должны объявить свои официальные позиции по присоединению к НАТО. Иностранная пресса анализирует, какие последствия будет иметь расширение Альянса, и изучает глобальные ядерные риски, которые влечет за собой война России против Украины.



Вторжение Владимира Путина в Украину повлекло немало негативных последствий для России, но одним из наиболее катастрофических, по мнению американской медиа-компании CNN , стало повышение вероятности вступления Финляндии в НАТО. Ожидается, что уже на этой неделе страна объявит свою заинтересованность в членстве. После этого в финском парламенте пройдут внеочередные дебаты по утверждению рекомендаций правительственного отчета о безопасности, который содержит опцию присоединения к Альянсу.

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По мнению обозревателей, дальнейшие переговоры между НАТО и Финляндией будут продолжаться недолго, ведь страна уже отвечает большинству критериев для вступления, и вряд ли кто-нибудь из членов союза выступит против. Поддержит такой шаг и большинство финнов. По данным последних опросов, доля сторонников вступления в Альянс достигает 60−76% - при том, что в прошлые годы она колебалась на уровне 30%.

«Если все произойдет так, как ожидается, эта страна с населением менее 6 млн перекроит европейскую карту безопасности немыслимым ранее образом и может иметь ужасные последствия для России», — пишет издание.

По данным Альянса, протяженность сухопутной границы между Россией и пятью членами НАТО составляет около 1,2 тыс. км. Присоединение Финляндии увеличит ее более чем вдвое. Этот шаг также усилит сам Альянс, ведь североевропейская страна десятилетиями использовала приобретенное у США оборудование и при желании сможет легко присоединиться к миссиям НАТО. Антипутинская коалиция в такой ситуации станет еще более объединенной, а влияние Альянса на севере Европы расширится вплоть до Арктики — региона, который из-за своих природных ресурсов, стратегического расположения и многочисленных территориальных претензий (в частности со стороны России, Финляндии и США) приобретает все большее геополитическое значение.

Почему же Финляндия до сих пор не вступила в НАТО? «Безопасность Финляндии всегда базировалась на двух концепциях, — цитирует CNN бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стабба. — Первая — это география и история; вторая — идеализм и реализм». В идеале его страна хочет сотрудничать с Россией, ведь как-никак является ее географическим соседом, объясняет политик. Однако история учит финнов, что этот сосед представляет наибольшую реальную угрозу их безопасности. Со временем тот факт, что Россия стремится дестабилизировать регион, стал еще очевиднее, поэтому вступление в НАТО теперь превращается в прагматический выбор, резюмирует он.

Безусловно, финнов беспокоит потенциальная реакция РФ на заявление о намерении присоединиться к Альянсу. В комментарии CNN Мартти Кари, в прошлом офицер разведки Финляндии, говорит о кампании дезинформации, которую уже начала против его страны Россия. «Главная идея состоит в том, что Финляндия является нацистской страной, ведь воевала против [Советского Союза] во Второй мировой войне вместе с нацистской Германией», — говорит он. По прогнозу бывшего разведчика, в будущем Россия может нарушать воздушное и морское пространство Финляндии и активизировать свои разведывательные операции.

Между тем о присоединении к НАТО уже задумывается и соседняя с Финляндией Швеция. Если финны отважатся на такой шаг, то вероятность аналогичного решения со стороны шведов возрастет, пишет CNN.

После того, как 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё объявит о своей позиции по присоединению к Альянсу, мир ожидает «несколько беспокойных недель, в течение которых может быть перерисована карта архитектуры Северной Европы в сфере безопасности», прогнозирует информационное агентство Reuters .

9 мая правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила, что в конце недели примет решение, следует ли стране отступать от поддерживаемой десятилетиями политики военного нейтралитета. Перед этим крупнейшая политсила страны проведет три раунда партийных собраний для обсуждения этого вопроса. Параллельно шведский парламент пересмотрит политику безопасности и отчитается о результатах 13 мая. Ожидается, что официальную заявку на вступление в НАТО Швеция может подать на июньском саммите Альянса в Мадриде.

Согласно данным опросов, большинство шведов поддерживают присоединение страны к НАТО, и доля сторонников этой идеи с начала войны в Украине возросла, однако есть и немало колеблющихся. Против вступления выступают Левая и Зеленая партии. Впрочем, в крупнейшей среди оппозиционных Умеренной партии любые колебания отвергают. «Спросите Украину, хотела ли бы она быть в НАТО, — говорит лидер этой политсилы Ульф Кристерссон. — Мы должны искать общей защиты вместе с другими демократиями и отстаивать наши общие ценности».

Путинская война в Украине не только подталкивает ряд стран к пересмотру своего нейтрального статуса, но и «выпускает на волю ядерных джинов», отмечает американская газета The Wall Street Journal . Она повышает риск ядерной войны и может ознаменовать собой начало новой эпохи распространения ядерного вооружения. После тридцатилетнего перерыва российская агрессия способна вернуть ядерный шантаж в инструментарий государственного управления и стимулировать страны к приобретению ядерного оружия, пишет издание.

Наиболее опасен сценарий, когда загнанная в угол Москва прибегнет к тактическому ядерному удару. Правда, американские чиновники говорят об отсутствии признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, а российские власти продолжают повторять, что будут рассматривать такой шаг только в случае прямой угрозы собственному государству. Но это не исключает перспективы возвращения к взаимному ядерному шантажу, как это было во время Холодной войны. Тогда Вашингтон и Москва надеялись, что заставят другую сторону отступить в геополитическом противостоянии, намекая, что раздор может привести к ядерной атаке.

Сегодня Путин уже пугает Запад таким сценарием. Он надеется, что Соединенные Штаты будут настолько «травмированы риском ядерного обмена [ударами], что откажутся от препятствования планам России в отношении Украины, говорит Стивен Хедли, советник президента Джорджа Буша по национальной безопасности с большим опытом в области ядерной политики. Впрочем, пока такой шантаж не работает: американские чиновники отмечают, что с усилением ядерных угроз со стороны РФ они наоборот активизировали помощь Украине.

Впереди еще много вызовов. Россия способна поделиться опытом ядерного шантажа с Китаем, если тот решится атаковать Тайвань и захочет избежать вмешательства Запада. Северокорейский лидер Ким Чен Ын может использовать ядерные угрозы против Южной Кореи и Японии. Внимательно будут наблюдать за ситуацией также Индия и Пакистан. А страны, которые сейчас рассматривают идею обзавестись ядерным оружием, могут решить, что его наличие является лучшим способом избежать судьбы Украины. И это будет логичным выводом, учитывая уникальную историю этого государства, подчеркивает автор. Он напоминает: когда в 1991 году Украина обрела независимость, то владела около 1,9 тыс. советских ядерных боеголовок — третьим по величине ядерным арсеналом в мире. Согласившись отказаться от него, украинцы получили глобальное одобрение и обещания, что США и Россия обеспечат ее безопасность. В реальности же «вознаграждением» за этот шаг стало российское вторжение.

Поражение Путина в Украине способно несколько снизить ядерные риски. «Если, несмотря на свои ядерные угрозы, он потерпит неудачу, это будет говорить о том, что ядерное оружие и угроза его применения не способны спасти от поражения в традиционной войне», — объясняет Хедли.

Но не все так просто. Как добиться поражения Путина, при этом не унизив его настолько, что он нажмет на ядерную кнопку, задается вопросом автор материала и подводит итог: именно поэтому впереди нас ждет очень опасный период.

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