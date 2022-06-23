Искусство войны. Как побеждали сильного врага другие армии мира 23 июня, 16:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Солдаты хорватской армии ждут приказа во время учений. 16 марта 1995 года (Фото:Nikola Solic / Reuters)

История знает не один пример побед над мощным врагом. НВ исследовал, как мужество, удачная тактика и военно-технические преимущества помогли Хорватии, Великобритании и Израилю одержать верх в трех вооруженных конфликтах второй половины XX века.

Война Хорватии за независимость, 1991−1995 годы

После того, как в 1991 году Хорватия, второй по размеру субъект Социалистической Федеративной Республики Югославия после Сербии, объявила о своей независимости, хорватские сербы-мятежники заручились поддержкой югославской армии и начали вооруженную агрессию против новопровозглашенного государства. Несмотря на неравенство сил, хорватские защитники одержали победу в кровопролитной войне за независимость.

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Четырехлетний конфликт унес около 20 тыс. жизней, заставил десятки тысяч беженцев покинуть свои дома и запомнился проявлениями чрезвычайной жестокости со стороны всех сторон противостояния. Рассмотрев более сотни дел о военных преступлениях и преступлениях против человечества в ходе балканских войн, среди которых этнические чистки, пытки, изнасилования, убийства, ограбления и принудительное перемещение, Международный трибунал в отношении бывшей Югославии выдвинул десятки обвинений — как против сербов, так и против хорватов, а также других этнических групп, населявших Югославскую республику.

Главным сражением первого этапа войны, который продолжался до середины января 1992 года, стала битва за город Вуковар в восточном хорватском регионе Славония. Начиная с 25 августа 1991 года, город почти три месяца жил в осаде без электроэнергии, водоснабжения, связи и продовольствия. Его обороняли несколько тысяч плохо вооруженных, но хорошо мотивированных хорватов, которым противостояли более 30 тыс. военных югославской армии и сербских сил с самолетами, сотнями танков и десятками артиллерийских систем. В итоге югославской армии таки удалось захватить Вуковар, но перед этим он был почти полностью разрушен. После падения города там начались этнические чистки, в ходе которых были убиты сотни людей. Хорваты вернули себе контроль над Вуковаром, который стал для них символом сопротивления и национального единства в борьбе за независимость, лишь в 1998 году.

По состоянию на конец 1991 года сербы уже контролировали примерно треть территории Хорватии. Однако битва за Вуковар убедила югославское руководство в невозможности военным путем воспрепятствовать хорватской независимости.

На втором этапе, который продолжался с января 1992-го по май 1995 года, агрессию удалось несколько обуздать: вдоль линии прекращения огня было размещено 14 тыс. миротворцев ООН. С их помощью в Хорватии было создано четыре зоны, разделявших сербов и хорватов. Впрочем, полностью бои не прекратились. Более того, хорваты боролись с врагом уже не только на своей земле, но и на территории соседней Боснии, где поддерживали боснийских хорватов в противостоянии с боснийскими сербами, а затем и с босняками-мусульманами.

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