Пентагон отреагировал на ядерные учения России

6 мая, 12:12
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Представитель Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Представитель Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В Пентагоне прокомментировали проведение Россией имитации запуска баллистических ракет Искандер, которые могут нести ядерные боеголовки, в Калининграде.

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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что стратегические сдерживающие силы США «весьма надежны», чтобы защитить страну, а также ее союзников и партнеров от возможной российской ядерной атаки.

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По его словам, использовать подобную риторику — «это не поведение ответственного ядерного государства».

https://www.youtube.com/embed/t3q9t9zsXk8

Кирби назвал «бесполезными и безответственными» угрозы россиян и их «хвастовство своим ядерным оружием».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Военные учения Ядерное оружие Пентагон Калининград

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