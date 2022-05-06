Пентагон отреагировал на ядерные учения России
Представитель Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)
В Пентагоне прокомментировали проведение Россией имитации запуска баллистических ракет Искандер, которые могут нести ядерные боеголовки, в Калининграде.
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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что стратегические сдерживающие силы США «весьма надежны», чтобы защитить страну, а также ее союзников и партнеров от возможной российской ядерной атаки.
По его словам, использовать подобную риторику — «это не поведение ответственного ядерного государства».
Кирби назвал «бесполезными и безответственными» угрозы россиян и их «хвастовство своим ядерным оружием».
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