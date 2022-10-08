«Будут дуть на холодное». Почему российские власти не будут искать «украинский след» в пожаре на Крымском мосту — Бурковский 8 октября, 12:21 Эксклюзив НВ На Крымском мосту 8 октября вспыхнул пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

Аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский в эфире Радио НВ предположил, как будут реагировать российские власти на пожар на Крымском мосту.

«В любой стране случаются и ДТП, что-то происходит на железной дороге. До того, как Россия начала войну против Украины, не то, что этих инцидентов было меньше — они всегда были в РФ, но теперь даже на холодное будут дуть и искать там украинский след», — считает Бурковский.

Видео дня

Не имея всех фактов о случившемся на Крымском мосту, считает эксперт, нельзя утверждать, что Украина к этому причастна.

«Есть две позиции. Первая. Российским властям было бы выгодно любые неприятности валить на украинскую сторону, чтобы таким образом усиливать ненависть со стороны российского населения в Украину. Но это также свидетельствовало бы о слабости или неспособности российской армии, власти, и о том, что решение о начале войны против Украины было ложным. Чтобы не складывалось этого впечатления, все плохие новости будут либо умалчиваться, либо их значение будет преуменьшаться», — отметил Бурковский.

Российскому руководству, по мнению Бурковского, не нужно, чтобы люди связывали вал негативных новостей с войной: «Получается, что о войне, как о мертвом — либо хорошо, либо ничего».