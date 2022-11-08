Оккупанты укрепляют позиции, чтобы помешать быстрому продвижению ВСУ — британская разведка 8 ноября, 09:54 Российские оккупанты устанавливают на захваченных территориях «зубы дракона» (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны на линии фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение ВСУ в случае прорыва.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этого на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как «зубы дракона».

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Такие конструкции были установлены между Мариуполем и поселком Никольское, а также от северной части Мариуполя до села Старый Крым.

«Зубы дракона» дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Россия укрепляет свои позиции во всех районах оккупации, отметили в разведке. 19 октября 2022 года владелец «группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной оборонной «линии Вагнера» в оккупированной Россией Луганской области.

«Эта деятельность предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва», — говорится в сообщении.