Оккупанты укрепляют позиции, чтобы помешать быстрому продвижению ВСУ — британская разведка

8 ноября, 09:54
Поделиться:
Российские оккупанты устанавливают на захваченных территориях «зубы дракона» (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Российские оккупанты устанавливают на захваченных территориях «зубы дракона» (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

По данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны на линии фронта, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение ВСУ в случае прорыва.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этого на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как «зубы дракона».

Видео дня

Такие конструкции были установлены между Мариуполем и поселком Никольское, а также от северной части Мариуполя до села Старый Крым.

Читайте также:
В Курской области построили две линии обороны — фото
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1589871873042444288

«Зубы дракона» дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Россия укрепляет свои позиции во всех районах оккупации, отметили в разведке. 19 октября 2022 года владелец «группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной оборонной «линии Вагнера» в оккупированной Россией Луганской области.

«Эта деятельность предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=IHc-juP8Rcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X