Повысят эффективность в 2−3 раза. Военный эксперт рассказал, как американские РСЗО и немецкие ПВО IRIS-T повлияют на ход войны 3 июня, 15:29 Цей матеріал також доступний українською По мнению военного эксперта, американские РСЗО повысят эффективность уничтожения военных сил противника украинскими войсками в 2−3 раза (иллюстративное фото, американская РСЗО M270) (Фото:MoD/Crown via Wikipedia)

Авторитетный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде рассказал, как американские РСЗО и немецкие ПВО IRIS-T повлияют на ход войны.

Он отметил, что сейчас идет много споров вокруг того, какие именно РСЗО будут передаваться, и какой будет их дальность.

«Но, если мы назовем цифру в 70 км — не ошибемся. РСЗО лишают противника возможности обеспечивать свои войска, подтягивать силы и ресурсы. РСЗО по типу MLRS имеют кассетные боеприпасы, потому они имеют возможность раскрываться в воздухе. Одна ракета, выпущенная по танковой роте, при подлете раскрывается, из нее освобождаются самоприцеливающиеся кассетные части, каждая из которых поражает танк», — рассказал Рустамзаде.

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Он подчеркнул, что РСЗО очень эффективно уничтожает те войска, которые подходят на помощь первому эшелону, бьющемуся на линии фронта и это оружие позволит резко увеличить возможности украинской армии.

«А, учитывая те разведданные, которыми располагает Украина и которыми с ней делятся ее партнеры, вы сможете позволить уничтожать военные силы противника в два-три раза эффективнее, чем вы делаете это сейчас», — объяснил эксперт.

Об IRIS-T Рустамзаде сказал, что в эти системы в состоянии противостоять самолетам, беспилотникам и крылатым ракетам, но главный вопрос в сроках их поставки.

«Если решение будет принято сейчас, то прикрывать какой-либо ваш город эти комплексы смогут только через три-шесть месяцев, при этом, видя позицию германского правительства, мне сложно относиться к этим обещаниям серьезно», — отметил он.

29 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия (более 100 км).

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине современные системы ПВО IRIS-T, с помощью которых, по его словам, можно «защитить целый крупный город от российских воздушных атак».

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