«Альянс не должен бояться России». Интервью с экс-послом Украины в Польше Андреем Дещицей о вероятности открытия новой страницы в войне

16 ноября, 17:41
Эксклюзив НВ
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Андрей Дещица (Фото:Andrii Deshchytsia/Facebook)

Андрей Дещица (Фото:Andrii Deshchytsia/Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Если Россия может обстрелять Польшу, то может и напасть на нее, уверен экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Дипломат уверен: поляки готовы к защите своей территории.

В интервью Радио НВ Дещица рассказал, как НАТО должно отреагировать на падение ракет на территории входящей в Альянс страны, а также о том, возможно ли открытие совершенно новой страницы в этой войне — ее распространение на территорию большего количества стран.

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https://www.youtube.com/watch?v=vfIgnbYql2c&t=1111s

— У вас есть огромный опыт работы в Польше, у вас много там контактов. О чем сейчас говорят чиновники в Польше?

— Прежде всего, что эта ситуация чрезвычайная, что нужно определить основные параметры и причины, что произошло.

— Даже если ракета случайно убила двух граждан Польши, действительно ли это изменяет то, как должна относиться Польша к такой агрессии, к убийству своих граждан?

— Нам нужно вернуться к тем заявлениям и предостережениям, которые Украина несколько раз уже на протяжении войны делала, обращалась с ними к Польше, к остальному миру: Россия может не остановиться только на Украине, она может пойти дальше.

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Но Польша прекрасно понимает, что Россия является агрессором, и если Украина не устоит, тогда следующей может быть Польша. Потому нужно быть реалистом и готовиться к возможной российской агрессии.

Это был сигнал того, что Россия может напасть на Польшу: может обстрелять Польшу, а это значит напасть на Польшу.

— Как реагируют на эту трагедию граждане Польши?

— Граждане по-разному реагируют. В первую очередь очень много обращений относительно того, что правительство Польши должно сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону территории Польши. И второе — то, что граждане осознают [риски], но это не сейчас [случилось]. Они с самого начала войны отдавали себе отчет, что нужно готовиться к войне. Они готовы укреплять войска территориальной обороны тоже. И готовы согласиться с тем, что деньги из бюджета будут идти на укрепление обороны.

Также есть беспокойство, конечно. Это человеческая реакция на опасность, которая может прийти в Польшу. Поляки видят, как серьезна может быть российская агрессия, насколько грубыми могут быть действия российских войск в Украине. И, конечно, не хотят допустить этого.

И третий аспект. Общество готово дальше помогать Украине максимально, насколько можно. Хотя Польша является одной из ключевых и первых стран, наиболее помогающих Украине, [они готовы] оказывать дальше помощь Украине, чтобы Украина могла победить в этой войне, не допустив возможного нападения на Польшу.

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— Как вы думаете, готова ли Польша активно воевать с Россией? Мы понимаем, что Польша является одним из крупнейших союзников Украины, очень активно нас поддерживает, является нашим адвокатом в ЕС. Но если говорить именно о военных действиях?

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— Мне кажется, что Польша готова к войне, скажем, готовится к войне. И я думаю, что Польша готова воевать с Россией. Очевидно, все осознают то, что лучше не допустить этого, потому что мы тогда открываем совершенно новую страницу в этой войне, которая есть между Россией и Украиной, распространяя ее на большее число стран.

Теги:   Польша Интервью НВ Андрей Дещица ПВО Варшава Альянс Польша-США Радио НВ Россия-Польша Война России против Украины

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