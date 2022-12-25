«Путин — за ядерным забором в бункере». Возможно ли наказать не только псковских десантников, но и диктатора? Интервью с адвокатом Полозовым

25 декабря, 11:49
Эксклюзив НВ
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Николай Полозов (Фото:Рустем Халилов/Facebook)

Николай Полозов (Фото:Рустем Халилов/Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Российский диктатор Владимир Путин находится за ядерным забором в бункере и сейчас его сложно будет реально привлечь к ответственности за военные преступления в Украине, говорит адвокат и правозащитник Николай Полозов.

Но, по его мнению, ситуация динамически развивается и возможен вариант, когда окружение диктатора будет вынуждено пойти на какие-то договоренности с Западом.

Может ли Запад организовать действенный трибунал для всех военных преступников и в каких условиях РФ незаконно удерживает несколько тысяч украинцев, Полозов рассказал в интервью Радио НВ.

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— Реально ли защищать политзаключенных на временно оккупированных территориях или это профанация?

— На территории оккупированного Крыма можно было вести эту работу, и ее ведут до сих пор мои коллеги-адвокаты. Однако, конечно же, все это сопровождается определенным давлением со стороны властей. Только в этом году в Крыму трех адвокатов, которые работали по политическим делам, защищали крымских татар, лишили статусов адвокатов.

Что касается оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. До последнего момента защищать там кого-либо было невозможно, поскольку российские адвокаты не имели доступ на эти территории, местные адвокаты, естественно, ни в каких такого рода делах участия не принимали. Потому что слишком велик был риск оказаться на подвале рядом со своим подзащитным.

И только после аннексии этих территорий, фактически с распространением российской юрисдикции, российские адвокаты имеют туда доступ. Но туда, естественно, никто не едет, поскольку гарантий безопасности никто не дает.

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Что касается оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, то ситуация такая, что российские адвокаты тоже не оказывают там какую-либо помощь. Украинские адвокаты, естественно, тоже не могут, поскольку Россия распространила на оккупированные [населенные] пункты свою юрисдикцию.

— Что мы должны знать о том, как российские оккупационные власти проводят репрессии на тех территориях?

— За эти уже почти девять лет [агрессии] выявилась системность этой работы. То есть, это не какие-то случайные эксцессы исполнителей, а абсолютно системная практика российских властей, направленная прежде всего на устрашение нелояльного к ним местного населения.

Конечно же, такие практики являются прямым нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения на оккупированных территориях, но российские власти на такие мелочи, как нормы международного права, внимания не обращают.

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Также следует отметить, что фактически репрессивные практики в Крыму наиболее коснулись крымских татар, как наиболее значимой консолидируемой части нелояльного населения Крыма. Именно они составляют подавляющее большинство из числа украинских политзаключенных, которых держат в заложниках на протяжении этого времени. Периодически происходили обмены, однако на текущий момент более полутора сотен украинских политзаключенных (из них почти сотня крымских татар) до сих пор находятся в российских застенках.

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— Кремль уверен в том, что законы им не писаны, потому что они же «победители», у них «все идет по плану». Такова логика?

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