«Украина может идти дальше». Благодаря ВСУ Запад верит в свои силы, но пока лишь втайне обсуждает разрушение режима Путина. Интервью с Климкиным 15 сентября, 12:58 Эксклюзив НВ Украинские военные в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина тотально обыграла Россию контрнаступлением ВСУ, а теперь должна научить Запад не бояться перезагрузки режима диктатора Владимира Путина, убежден министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов Павел Климкин.

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, какие дипломатические последствия будут иметь поражения России в Харьковской области.

— О контрнаступлении украинских сил в Харьковской области говорят все — не только в военных кругах, но и в дипломатических. У вас есть много неформальных связей с дипломатами из западных стран. Что они об этом говорят? Как изменилось их отношение к Украине и их прогнозы после контрнаступления ВСУ?

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— Наступление стало сюрпризом. Для Путина он стал неприятным, я бы сказал, почти роковым сюрпризом, поскольку критика, начинающаяся внутри среди российских националистов, рано или поздно достанет российское руководство.

А для наших друзей и партнеров это стало очень приятным сюрпризом. Это очень важная положительная эмоция. Важно, что она сейчас, накануне зимы, чтобы показать, что Украина не просто держится, а готова и может идти дальше. Очень важно, что многие наши друзья (политики, эксперты и в бизнесе) теперь понимают, что это наступление — это не только решительность, храбрость, отстаиваемые ценности, но и планирование, стратегия. И все прекрасно понимают, что мы тотально обыграли российский режим. Поэтому это, конечно, создало положительный ветер для нас, в наши паруса.

Это дает нам возможность и политически, и морально, эмоционально говорить сейчас с нашими партнерами не просто о большем, а о качественно другом вооружении, о помощи, которая нам критически необходима, поскольку экономическая устойчивость будет не менее важна, чем военная.

Хотя будет и противоположная тенденция. В смысле того, что будут говорить: «Вы же теперь в более крутой позиции, вы теперь в более сильной позиции. Ну подумайте, не говорить ли вам с этой более мощной позиции сегодня». Конечно, говорить, но не на российских условиях, а на наших. «Но думайте, чтобы начинать говорить». И такие голоса я тоже слышу среди журналистов и некоторых политиков на Западе.

— Президент Владимир Зеленский сказал, что пока Украина не готова вести переговоры на условиях ультиматумов. Многие говорят, что это был сигнал Соединенным Штатам. Днем ранее, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен был в Киеве, он якобы привез Зеленскому предложение переговоров. На что Зеленский дал намек — публичный ответ, чтобы услышали все западные партнеры, что пока время для переговоров не наступило, потому что Харьковщина — это очень мало.

— Нам нужна сильная позиция, чтобы разговаривать. А сильная позиция означает, что переговоры должны проходить на наших с Западом условиях. Ни в коем случае не на российских. Об этом уже вообще никто не говорит. Это прошедший этап, который забыт.

Но и не на компромиссных условиях, поскольку Россия сейчас начнет качать ситуацию, пытаться говорить «а может прекращение огня, а может мы начнем говорить, а может зафиксируем, заморозим ситуацию, будем тянуть ее». Сначала из-за зимы, ожидая, что решительность наших партнеров уменьшится, затем ожидая внутриполитических событий в Соединенных Штатах и начала президентской кампании в следующем году. Затем, играя на то, что, возможно, администрация в Штатах сменится. Путин умеет читать геополитику и всегда это делает.

Поэтому я считаю, что на сегодняшний день условий для переговоров с позиции силы с российским режимом пока нет.

— Что осталось в арсенале Путина, чтобы попытаться заставить Украину сесть за стол переговоров и испугать Запад?

— Путин может, во-первых, еще уменьшить поставки энергоносителей именно сейчас. Но здесь ему поотбивали возможности, поскольку Запад серьезно говорит об ограничении цены на нефть, нефтепродукты, и сейчас уже начал говорить об ограничении цены на газ. Это такое энергетическое «ядерное» оружие, но уже со стороны Запада.



Это может начаться с декабря, когда Европейский Союз прекращает, во-первых, импортировать российскую нефть; во-вторых, прекращает все операции, начиная от страховки и до предоставления танкеров.

Когда я вижу сейчас все эти данные, что большинство российской нефти перевозится греческими танкерами или кто страхует российскую нефть, мне, конечно, это не нравится. И я, как и вы, хотел бы, чтобы это (отказ в содействии России — ред.) произошло позавчера. Но, к сожалению, это происходит медленно, но тем не менее происходит.

Ну и Путин может пойти на поднятие ставок. Может совершить провокации на российской территории. Это тоже возможная реальность, и я считаю, что каких-то красных линий для Путина сейчас нет.

Я даже полагаю, что нет красных линий в смысле применения оружия массового поражения. Но думаю, что и Запад, и китайцы (поскольку Путин будет встречаться с лидером Китая в Узбекистане) должны очень четко ему сказать, что это для них вообще последняя черта, когда публично начнется линия на разрушение и перезагрузку этого режима.

— После того, как Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, вы сделали сообщение. Вы пишете, что Россия должна быть признана не просто спонсором терроризма, а государством-террористом. Любая другая позиция безнравственна. Следующим шагом должно быть обвинение режима в полномасштабном геноциде со всеми вытекающими — от политических до экономических — последствиями. Теперь и для незападного мира тот, кто пожимает руку представителю режима, должен рассматриваться как пособник режима. Должны сказать прямым текстом ю, Индии и всем остальным. А Запад должен немедленно отозвать послов из Москвы. Скажите, пожалуйста, почему даже после этих ударов по инфраструктуре не последовало такой реакции, о которой вы пишете? Возможно, я не слышала каких-то предупреждений ни от Вашингтона, ни от Евросоюза, что красная линия перейдена? Насколько я вижу из публичных заявлений, Россию не собираются признавать государством — спонсором терроризма.

— Запад (по меньшей мере, часть Запада) хочет еще раз конфиденциально поговорить с Путиным и сказать, как говорится, последнее китайское предупреждение.

Канцлер Германии Олаф Шольц с ним разговаривал. Происходит передача этих сигналов и по другим каналам. Я считаю, что признание России государством-террористом фактически поставит ее вне закона, вне международного права, окончательно сделает ее государством-парией, а ее лидеров такими, что руку им никто уже в принципе не подаст.

Но когда государство объявляется террористом, есть не только санкции, не только контроль над связями с этой страной-террористом других стран. В перспективе, это и полная, я подчеркиваю, полная передача всех арестованных активов.

Пока что штаты думают, как они могут повлиять на полную остановку связей с Россией таких стран как Индия и Китай. Такая дискуссия еще не происходит. По-моему, американская администрация должна сделать заявление. Это пошло бы в нашу общую корзину относительно давления на Россию, что еще раз — и тогда вопрос определения России как государства-террориста официально ставится в повестку дня.

Я бы на самом деле от американской администрации ожидал именно такого заявления и очень хотел бы его услышать. И так же по поводу дипломатических связей я бы хотел, чтобы хоть несколько послов выехали для консультации. Это тоже был бы мощный сигнал. Россияне такие сигналы понимают. Американский посол и посол ЕС уехали несколько дней назад, но предстояло сделать еще один следующий шаг. В этом, я считаю, Запад не дотянул.

— Озвучиваются намерения о еще большей поддержке Украины не после того, как Путин совершит очередной акт терроризма, а именно после побед Вооруженных сил Украины на поле боя.

— Согласен. Я думаю, что Запад и значительная часть Запада еще думают о том, что она вернет Путина в российские границы и там его будет контролировать. Мы стараемся объяснить им, что такого не будет. Нужно публично, непублично начинать целенаправленную стратегическую работу по перезагрузке этого режима, который является преступным реваншистским режимом и не может быть частью международного сообщества.

Пока консенсуса на Западе относительно такой целенаправленной работы нет, но с каждым нашим наступлением, как на Харьковщине, с каждым успехом в противостоянии российскому режиму, Запад начинает верить и в свои силы. И в этом смысле мы для Запада — драйвер, если хотите — энерджайзер, чтобы и он поверил в свои силы и вышел из этого анабиоза; понял, что это угроза его существованию, демократическим ценностям как таковым. Такое осознание растет, но растет слишком медленно.

— После контрнаступления в Харьковской области известная историк и журналистка Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantics написала о том, что Западу следует готовиться к победе Украины и концу режима Путина. Скажите пожалуйста, а что значит Западу стоит готовиться к победе Украины? Какие это обязательство возлагает на Запад?

— Победа Украины означает конец российского режима [в том виде], как мы его сейчас имеем. Это означает перезагрузку сегодняшней России. Все прекрасно понимают, что это будет безумным достижением для мира, поскольку уберется одна из самых больших опасностей в этом мире.

Я считаю сегодня Россию самой большой опасностью. Да, есть вызов Китая. Но в Китае есть политбюро, как в Советском Союзе. Там есть мудрые люди, которые собираются и принимают взвешенные решения. Эти решения нам тоже иногда не нравятся, у нас разные ценности, но эти решения можно предположить, можно понять. А в России сегодня фактически диктатура. Это уже не авторитарное правительство. И диктатура, в которой один человек принимает все ключевые решения. Поэтому и на Западе начинает расти осознание того, что именно Россия — самая большая и немедленная угроза и западному миру, и человечеству.

Совершенно согласен с Энн, написавшей в колонке, что нужно уже просчитывать риски перезагрузки этого режима. На нас посыплется много проблем и вызовов. Я уже не говорю только о контроле над ядерным оружием, не говорю о возможных миграционных потоках, о возможной тотальной дестабилизации очень большого пространства…

Но такие сценарии Запад тоже начал пока непублично, но, тем не менее, просчитывать. Это уже тенденция подготовки к будущему. И с каждым нашим успехом такие тенденции будут усиливаться.

— Часто спрашиваю: как на Западе видят поражение России, что дальше? Некоторые мне очень честно и откровенно отвечают: на Западе представлений нет, как это все дальше может сложиться, потому что неизвестно как будет выглядеть распад России, а Россия — это ядерное государство. И именно поэтому нет общего консенсуса, что означает для Запада свержение путинского режима и как на это реагировать.

— Абсолютно. На Западе не только нет общей позиции, консенсуса, который бы объединял Запад. Как вы видите, нет публичной дискуссии, она ведется на уровне отдельных экспертов. Очень многие политики просто боятся откровенно начинать эту дискуссию, боятся реакции и Путина, и реакции внутри, поскольку им скажут: Вы же на себя натягиваете такие новые риски!

Но я считаю, что нужно последовательно готовиться к тому, что эта Россия будет перезагружена, это произойдет. И эти риски, конечно, упадут и на нас, поскольку Россия рядом с нами. Мы уже ничего не боимся. Наша миссия — сначала научиться самим, а потом научить Запад не бояться и понимать, что проблему не нужно отталкивать, класть куда-то в ящик, как значительная часть Запада делала все эти годы, пытаясь договориться с Путиным на каких-то новых и новых условиях путем уступок, компромиссов. ради компромиссов. И только теперь часть Запада понимает, что это путь в никуда, который действительно разрушит и Запад. То, что мы это поняли, не означает, что это понимание полностью пришло на Запад. Но такие дискуссии постепенно реально заходят на глубину тех, кто принимает решения.

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