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Как мы вместе будем давить на агрессора? Зеленский в Брюсселе обсудит, как принудить Россию к миру

4 июня, 16:05
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Как мы вместе будем давить на агрессора? Зеленский в Брюсселе обсудит, как принудить Россию к миру - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Брюсселе планирует поднять вопрос дальнейшего давления на Россию из-за ее агрессии на Донбассе.

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем», - заявил он на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил, что с начала войны в Донбассе по 1 июня 2019 года погибли 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек), 363 ребенка получили ранения.

Российская агрессия против Украины заставила около 200 тысяч детей покинуть свои дома, добавил он.

«Статус жертв войны получили почти 23 тысяч детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 4 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского в качестве президента.

Теги:   Война на Донбассе Донбасс Российская агрессия Владимир Зеленский

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