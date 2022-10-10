«Больше оружия, чтобы победить это зло!». Мир осуждает крупнейшую за последнее время ракетную атаку РФ на Украину — главные заявления 10 октября, 14:00 Кровь на тротуарной плитке в центре Киева после ракетного обстрела (Фото:НВ)

Мировые лидеры осуждают одну из самых крупных ракетных атак России на Украину. Утром в понедельник, 10 октября, по украинской территории было выпущено более 80 ракет.

Под удар попали Киев и ряд областей. Есть жертвы и пострадавшие, повреждены важные объекты критической инфраструктуры.

НВ собрал реакцию мира на очередное преступление кремлевского режима.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте:

«Опять Путин массово терроризирует мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Нидерланды осуждают эти гнусные действия. Путин, похоже, не понимает, что воля украинского народа несломима. Украина остается решительной, и мы продолжаем поддерживать Украину».

Президент Литвы Гитанас Науседа:

«Российской жестокости нет предела. Киев и другие украинские города снова подверглись артиллерийскому обстрелу российской армии. Они нацелены на центры городов, жилые дома, дороги в час пик. Это государственный терроризм в чистом виде. Больше оружия, чтобы Украина победила это зло!»

Президент Европейского парламента Роберта Метсола:

«То, что происходит сейчас в Киеве, вызывает отвращение. Это снова показывает миру режим, с которым мы сталкиваемся: тот, который нацеливается без разбора. Тот, который обрушивает ужас и смерть на детей. Это преступно. Они будут привлечены к ответственности. Украина победит. Европа не отвернется».

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель:

«Глубоко потрясен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути».

Заместитель министра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст (цитата по Интерфакс-Украина):



«Может быть, это время, когда должна быть отмена многих ограничений на оружие, которое мы поставляем Украине. Возможно, это время для того, чтобы даже больше поддерживать Украину.

Как Чехия, мы настаиваем на новом трибунале за акт агрессии и наказание людей, которые несут ответственность".