За неделю до полномасштабной войны. Какие пропагандистские нарративы распространяла Россия в украинском информпространстве 7 марта, 03:41 Цей матеріал також доступний українською Какие пропагандистские нарративы распространяла Россия в украинском информпространстве за неделю до полномасштабной войны (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

РФ отрицала стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО, выражала свое недовольство поставкой вооружения Украине странами Запада, а пророссийские политики защищали закрытый из-за распространения пропагандистских тезисов Кремля телеканал НАШ.

В эфире Радио НВ в программе Манипуляторы ведущий Дмитрий Тузов, заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив и медиаэксперт Отар Довженко за неделю до полномасштабного вторжения в Украину выясняли, как и где Россия использовала свою пропаганду.

Недовольство России поставкой вооружения Украине странами Запада

Российская так называемая дипломатия не переставала распространять тезис, что западные страны якобы «накачивают» Украину военной техникой. Вот что говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров:

«После известного двойного решения НАТО, Европа молчит. Идет военная накачка Украины, подогревающая настроение Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового разрешения конфликта».

На такую «накачку» до полномасштабного вторжения России 24 февраля жаловался и один из лидеров фракции ОПЗЖ в парламенте Вадим Рабинович:

«Украину накачивают оружием, особенно последние три недели — до бесконечности. Каждый день приземляются самолеты, никто не знает, какие, с чем и как».

Украина получала военную помощь от союзников по защите своей территориальной целостности. И Лавров почему-то не упоминал десятки так называемых гумконвоев, которые РФ отправила на оккупированные территории, после чего у российских террористических войск появлялось вооружение.

«Мы прекрасно слышали цитату Рабиновича о том, что „накачивают“ оружием. Это все штампы, которые каждый день транслировались на российских телеканалах. Знаете, мне было смешно читать, когда шла речь о „ДНР“, „ЛНР“, украинских военных называли „украинскими боевиками“. То есть, они боевики на своей собственной территории. <...> [В Украине] армия является институтом, которому больше всего, наряду с церковью, доверяют в стране», — прокомментировал российские нарративы Мысив.

Противники информационной безопасности Украины

Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко вступился за телеканал НАШ, против которого Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции:

«Запретили, закрыли телеканал Наш. <...> Я ни разу не видел и не слышал, чтобы там были какие-то [призывы] r нарушению государственности или какие-то нарушения, которые могли бы привести к тому, чтобы так грубо поступить с телевидением».

Нацсовет по телевидению и радиовещанию неоднократно фиксировал в эфире канала язык вражды в частности к той части населения, которая говорит на украинском языке. Также фиксировали и негативную стереотипизацию и создание негативного образа Украины и украинцев, запугивание фейковыми угрозами. Среди примеров — скандальное заявление экс-регионалки Елены Бондаренко. Она, напоминаю, обвиняла украинскую армию в преступлениях против мирного населения:

«Потому что армия использовалась против собственного народа, что запрещено практически любым нормальным государством».

При этом ведущие телеканала Наш не перебивали своих гостей, никак не возражали тому, что они говорят. Также Нацсовет фиксировал в эфире Нашего манипуляции во время опросов по важным вопросам национальной безопасности и социальной стабильности государства. Канал использовал методы интерактивного опроса, не предполагающего предоставления полной и достоверной информации о результатах такого голосования.

«Канал Наш был настолько концентрированно, скандально пророссийский канал, что даже по сравнению с каналами Медведчука, которые закрыли в начале 2021 года (112, ZIK и NewsOne), и попавшими под санкции недавно (Первый Независимый, Укрлайф), выглядел как пародийный. Вот там в прямом смысле могли говорить о русскоязычных новорожденных, чью кровь пьют украинские бандеровцы. Там было очень много концентрированного пиара некоторых пророссийских персонажей, в частности Николая Азарова, у которого они брали интервью почти каждый день.<...> Главной его функцией было пиарить Евгения Мураева, владельца канала», — убежден Довженко.

Журналист добавил, что телеканал Наш действительно угрожал государственным интересам Украины, ведь война продолжалась с 2014 года, а РФ на момент закрытия пророссийского СМИ накапливала военную силу вокруг границ Украины для вторжения 24 февраля 2022 года.

Россия отрицала стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО

В России и некоторых симпатизировавших Москве партиях в Украине еще до полномасштабной войны заявляли о том, что у украинцев нет европейских стремлений. Лидер Чечни Рамзан Кадыров говорил следующее:

«Россияне и украинцы — один славянский народ с всеобщей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его ценностями и русофобской истерией».

А представители фракции ОПЗЖ в кулуарах Верховной Рады заявляли, что вопрос НАТО якобы раскалывает общество и никогда большинство украинцев не поддерживало вступление в Альянс. В частности, такое говорил Юрий Загородний:

«НАТО — это вопрос, который сегодня раскалывает государство. Разное было количество сторонников и противников НАТО, но оно не превышало 50%. И у нас последние цифры показывают, что в Украине приверженцев вступления в НАТО около 48%».

Согласно опросу КМИС за декабрь прошлого года, в случае референдума о вступлении Украины в НАТО более 59% среди всех респондентов проголосовали бы за, а 28% - против. В случае референдума по вступлению в ЕС 67% среди всех респондентов проголосовали бы за, 21% - против. Другие респонденты не голосовали или не определились с выбором.

«Если говорить о результатах социологических исследований, а у нас есть их динамика с конца 2013 года, то мы видим рост поддержки НАТО и ЕС на протяжении всех этих восьми последних лет. <...> [До полномасштабной войны] поддержка НАТО достигла самых высоких показателей в истории исследований, которые вообще проводились в Украине, и составляет 62% всех опрошенных. <...> Чем чаще у нас в стране говорили о едином народе и заставляли так думать, тем выше уровень поддержки НАТО и ЕС», — отметил Мысив.

<section><h2>Завдяки програмі Маніпулятори я зрозумів/зрозуміла наступне, щодо підтримки вступу до НАТО в Україні</h2></section><section><h2>Підтримка сягнула більше 50% після агресії Російської Федерації проти України у 2014 році</h2></section><section><h3>В часи незалежності вступ до НАТО завжди підтримували більше половини українців</h3></section><section><h3>Соціологи обманюють, такої підтримки НАТО в Україні не має</h3></section>

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