То, что происходит, похоже на подготовку к войне, но Лукашенко еще может улизнуть — белорусский журналист 22 октября, 10:15 Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи в Минске, 10 октября (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Журналист и политический аналитик из Беларуси Игорь Ильяш в интервью Радио НВ отметил, что происходящее сейчас в Беларуси похоже на подготовку к войне, но белорусский диктатор Александр Лукашенко еще может попытаться ее избежать.

«Да, то, что происходит сейчас, похоже на подготовку к войне. Но я думаю, что формирование ударной группировки, как указывает и украинское командование, и военные эксперты, должно занять некоторое время, возможно, несколько месяцев. За эти несколько месяцев может произойти достаточно разных событий, которые, возможно, позволят Лукашенко улизнуть», — сказал Ильяш Радио НВ.

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По словам журналиста, если у Лукашенко появится шанс улизнуть от Путина и избежать прямого вступления Беларуси в войну, он им воспользуется.

«Потому что, безусловно, прямое вступление в войну не в интересах Лукашенко. Это связано с огромными рисками дестабилизации [ситуации] в Беларуси. Это действительно очень опасная ситуация для него», — объяснил Ильяш.

При этом он не исключил, что начавшаяся эскалация указывает на то, что для Лукашенко открытый бунт против Путина — это менее приемлемый вариант, чем участие в войне с Украиной.

За последнее время белорусский диктатор объявил о создании совместной с Москвой военной группировки, что подразумевает перемещение из России как минимум 9 тыс. военных, пары сотен танков и другой техники. Кроме того, на днях Лукашенко ввел в стране режим контртеррористической операции — «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ». И начал скрытую мобилизацию под видом проверки боеспособности и сборов резервистов.

И хотя многие иностранные и украинские аналитики говорят, что Лукашенко не рискнет ввязаться в путинскую военную авантюру полноценно, сам диктатор и его генералы позволяют себе все более агрессивные высказывания в адрес Украины и коллективного Запада. В то же время Лукашенко отрицает проведение скрытой мобилизации и подготовки к войне в Беларуси.