Как Лукашенко и Меркель. Какую внешнюю политику от будущего президента хотят украинцы Сегодня, 16:45 88 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/TeroVesalainen Почти 54% украинцев считают важным, чтобы будущий президент продолжал евроинтеграцию Украины Pixabay/TeroVesalainen

Большинство украинцев считают, что будущий президент должен продолжать европейскую интеграцию страны.



Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса об ожиданиях украинцев по отдельным аспектам внешней политики главы государства. Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact и центра Новая Европа.



Почти 13,5% граждан считают, что будущий президент должен подражать стилю принятия решений и политическому поведению президента Беларуси Александра Лукашенко. Около 50% так и не определились с лидером, с которого должен брать пример украинский глава государства. Подробнее о результатах исследования – в сюжете Радио НВ.

Почти 65% ответили, что не испытывают положительного эффекта от сближения с Евросоюзом

Почти 54% украинцев считают важным, чтобы будущий президент продолжал евроинтеграцию Украины. Более 35% вопрос интеграции считают важным, но не принципиальным для своего решения на выборах. Пятая часть респондентов заявили, что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партий. Стольким же все равно. 15% затруднились ответить на этот вопрос. 10% проголосуют за человека, который прекратит европейскую интеграцию. Больше всего противников евроинтеграции оказалось в южных областях.

На вопрос, чувствуют ли респонденты положительный эффект от сближения с Евросоюзом, почти 65% ответили, что не испытывают. Другая аудитория фактически равномерно распределилась на тех, кто чувствует, и тех, кому сложно ответить на этот вопрос.

Среди тех, кто испытывает положительный эффект от сближения с ЕС, более 30% видит его в том, что общины сами решают проблемы населенных пунктов и не ждут, что это сделает государство. Более четверти респондентов указали на улучшение транспортной инфраструктуры. Столько же – на то, что местная власть прислушивается к обществу, и на то, что местные производители начали экспортировать товары в ЕС. 20% положительно оценили тот факт, что местная власть демонстрирует прозрачность и подотчетность.

20% отмечают улучшение состояния дел с окружающей средой, почти столько же – улучшение обслуживания в учреждениях социальной инфраструктуры, появление новых рабочих мест и приход иностранных инвесторов, меньше бюрократии на местах.

Пример международного лидера

Почти половина украинцев не смогли ответить на вопрос, с какого международного лидера должен брать пример будущий президент страны, отметил во время презентации исследования первый заместитель директора центра Новая Европа Сергей Солодкий.

Однако среди тех, кто определился, большинство выбрали стиль принятия решений и политическое поведение президента Беларуси. Далее следуют канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Это своеобразный запрос на решительного руководителя

"Если раньше, в предыдущих опросах, Лукашенко получал под 60% положительных оценок украинцев, то сейчас лишь 13% украинцев сказали, что будущий лидер Украины должен брать пример с президента Беларуси. 9%, почти 10%, украинцев считают, что должен брать пример с канцлера Германии. И Дали Грибаускайте (президента Литвы – ред.) почти 5%. Мне кажется, что это своеобразный запрос на решительного руководителя в первую очередь, не обязательно авторитарного", – сообщил Солодкий.



Также более чем 4% считают, что пример нужно брать с президента Польши Анджея Дуды и президента США Дональда Трампа. Почти по 3% – с президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона.

Безопасное лидерство

Украинцы ищут безопасное лидерство, отметил член Нестеровской группы Евгений Глибовицкий. Модель Беларуси для Украины кажется именно безопасной, но прежде всего из-за незнания ситуации.

Есть боязнь того, что сильное государство может быть угрозой

Он напомнил, что Украина выходит из тоталитарной травмы, где государство было самой большой угрозой на этой территории в течение последних ста лет.

"Есть боязнь того, что сильное государство может быть угрозой. В связи с этим, мне кажется, что эти 49% неопределившихся очень показательны. Мы не видим, как должна выглядеть украинская модель лидерства, а из других моделей, которые мы видим за рубежом, мы выбираем безопасные. И модель Лукашенко относительно Украины является безопасной. Я думаю, что очень небольшое количество украинцев знает, что, например, в Беларуси до сих пор есть расстрелы. Очень небольшое количество украинцев понимает, как работает белорусское КГБ", – отметил Глибовицкий.

Европейский выбор

Украина вместе с ее партнерами и донорами должна разрабатывать программы грамотности, отметил председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, бывший председатель Национального агентства по вопросам развития и европейской интеграции Роман Шпек.

Власть должна выполнять возложенные на нее задачи

Европейский выбор является стимулом для Украины в процессе построения демократического общества и конкурентноспособной экономики.

"Каждая европейская страна, которая имеет общие исторические, культурные ценности, может стать членом Европейского Союза, если соответствует критериям. Власть страны-заявителя должна быть способна выполнять возложенные на нее обществом задачей. Наша власть не готова к этому. Нам трудно в коррумпированных судах, коррумпированных правоохранительных органах защитить свое право на правду, справедливость. Европейский выбор нам поможет от этого избавиться", – отметил Шпек.

Сближение с ЕС

Опросы в странах ЕС в вопросе положительного эффекта от сближения с Евросоюзом показывают схожие с Украиной результаты, отметил пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

По его словам, очень трудно отделить, какие именно изменения в стране являются следствием такого процесса. Но молодежь больше чувствует сближение с ЕС через свободные путешествия – безвиз.

Европейская интеграция – это ценить европейские стандарты в Украине

"Следующая вещь. Европейская интеграция – это ценить эти стандарты, законы здесь в Украине. Это соглашение об ассоциации. 52% всех обязательств были выполнены в прошлом году. То есть чуть больше половины. И здесь нужно объяснять людям связь между этим законодательством, касающемся охраны прав потребителей, охраны окружающей среды. Что все другие такие бытовые дела регулируются через законы. И эти европейские нормы, стандарты и законодательство нужно воплощать в жизнь, чтобы людям здесь стало жить лучше", – подчеркнул Стулик.



Кроме того, согласно опросу, почти 20% украинцев считают, что будущий президент должен решать конфликт с Россией по прекращению боевых действий на Донбассе путем переговоров в Будапештском формате с участием Великобритании, США, России, Франции и Китая.

12% выступают за то, что конфликт нужно решать через взятые обязательства в рамках действующих переговорных инициатив – Минский процесс, Нормандский формат. Столько же считают это внутренним конфликтом и придерживаются мнения, что вести переговоры нужно с представителями неподконтрольных территорий Донбасса.

Более 11% респондентов за то, чтобы задействовать Вооруженные силы Украины для возобновления контроля над оккупированными территориями.