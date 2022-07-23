Поднять ставки. Как кремлевские шантажисты будут реагировать на новые санкции Запада — Климкин 23 июля, 18:21 Павел Климкин (Фото:Re: Open Zakarpattia/Facebook)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский диктатор Владимир Путин в ответ на новые санции будет продолжать пугать Европу дальнейшими эскалациями.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

«Кремль пытается пугать, в первую очередь, европейцев, дальнейшими эскалациями и говорит: "Если не будете с нами говорить, не будете снимать с нас часть санкций, не дадите нам частично свободу действий в Украине, то, конечно, будет дальнейшая эскалация. Все, что происходит в Украине, может прийти и к вам в Европу"», — сказал Климкин.



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Экс-министр считает, что Путин в ближайшее время попытается поднять ставки и в военном смысле, и в смысле своего давления на Европейский союз.

"Соединенные Штаты очень тяжело чем-либо напугать, а часть политикума и бизнеса в Европейском Союзе очень осторожно, я бы сказал, болезненно относится к этим российским угрозам", — отмечает дипломат.

По мнению Климкина, нужно перестать бояться путинского режима и говорить с ним только с позиции силы.



«Любые другие разговоры на людей, имеющих такую ментальность, как Путин, а это ментальность спецслужбистская, на самом деле не работают», — подытожил он.



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