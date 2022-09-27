«Си Цзиньпин дает зеленый свет Путину». Как глава Китая одобряет авантюры российского диктатора — объясняет эксперт 27 сентября, 18:54 Эксклюзив НВ Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Самарканд, 16 сентября 2022 года (Фото:Sultan Dosaliev/Kyrgyz Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин получает одобрение своих авантюр от главы КНР Си Цзиньпина для дестабилизации и ослабления Запада, у которого с Пекином свое противостояние, рассказал Радио НВ Петр Шевченко, аналитик, аспирант Цзилинского университета.

— Наверное, начну с того, что в выходные очень много разных новостей приходило из Китая, в частности медиа писали, что лидер страны Си Цзиньпин уже неделю не появлялся на публике после форума в Самарканде. Наиболее конспирологические версии звучали так, мол, не произошел ли в Китае переворот. Можете объяснить, что это было?

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— Как китайцы сейчас говорят, что это были «яоен», сплетни, слухи. И то, что мы сейчас с вами разговариваем, буквально делаем «цампу яоен», мы распускаем слухи. В самом деле, что было? Я думаю, что внутрикитайская аудитория не знает и в медиа не было каких-то месседжей, это пришло с Запада. Если вы помните, эта волна началась с Twitter, там были твиты, и уже с них это началось.

Если говорить о ситуации, об атмосфере в самом Китае, то все более-менее стабильно Си Цзиньпин не был на публике, но постоянно появляются фотографии с ним. К примеру, позавчера были фотографии, где он поздравлял китайских журналистов с годовщиной основания департамента пропаганды компартии. И постоянно о нем говорят, потому что в Китае вообще о национальном лидере говорят каждый день. В общем, вроде бы все спокойно.

Единственный момент, о котором могу сказать — это отмена рейсов. Действительно был такой момент, кажется, на пол дня была какая-то отмена рейсов, но после этого все рейсы возобновились.

В общем, ситуация стабильная, я думаю, что если что-то подобное будет происходить, то скорее всего внутрикитайская аудитория узнает об этом постфактум, потому что, как мы понимаем, информационная сфера функционирует в Китае по-другому.

— Тогда у меня другой вопрос: скажите, возможно, есть в публичном пространстве какая-то реакция от Китая на эту так называемую мобилизацию в России? Как это восприняли в Китае?