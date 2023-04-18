В Канаде показали, как доставляли танки Leopard для Украины — фото 18 апреля, 10:31 Танк Leopard загружают на борт самолета (Фото:www.facebook.com/CanadianForces)

В понедельник, 17 апреля, Вооруженные силы Канады показали как проходила подготовка к перевозке танков Leopard 2A4 для Украины.

Фото опубликованы на странице ВС Канады в Facebook.

Танки перевозили на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17.

Во вторник, 11 апреля танки Leopard 2 были загружены и перевезены на юго-запад Польши самолетом Королевских ВВС Канады Boeing C-17 Globemaster III в рамках программы Operation UNIFIER.

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Фото: www.facebook.com/CanadianForces

Фото: www.facebook.com/CanadianForces

Фото: www.facebook.com/CanadianForces

Фото: www.facebook.com/CanadianForces

Фото: www.facebook.com/CanadianForces

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.