Поддерживают миф. Кадыровцы пытаются как можно скорее выйти из зоны боевых действий, а затем снимают видео — военный эксперт

9 июня, 18:38
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Кадыровцев неоднократно уличали в сьемках пропагандистских видео за пределами зоны боевых действий (Фото:Минобороны)

Кадыровцев неоднократно уличали в сьемках пропагандистских видео за пределами зоны боевых действий (Фото:Минобороны)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ заявил, что так называемые кадыровцы — это не пехота и юридически не существует никаких "войск Кадырова".

«Это бойцы росгвардии. То, что у них региональный чиновник руководит федеральной силовой структурой, я говорил, что это начало развала российской империи, ее фундамента, ее силового фундамента», — объяснил Жданов.

Видео дня

По его словам, если кадыровцы попадали в Мариуполь или Северодонецк, они «получали от наших защитников», после чего отходили.

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«Они пытаются как можно скорее выйти из зоны боевых действий, а затем снимают видео, где они вроде бы воюют и показывают, какие они великие воины, пытаясь поддержать тот же миф о самых злых кадыровцах, который расхож в РФ», — объяснил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что в Украине этот миф не работает, потому что для украинцев как кадыровцы, так и военные вооруженных сил России, одинаково являются захватчиками.

«Мы их уничтожаем или выбиваем с их позиций», — сказал эксперт.

8 июня в соцсетях появилось видео «эпической» битвы кадыровцев с кустами.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Кадыровцы Российско-украинская война Радио НВ

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