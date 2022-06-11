«Заваливайте листами канцлера». Украинский дипломат Мельник посоветовал, что делать, чтобы Германия помогала оружием в войне против РФ 11 июня, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Украинский посол в Германии Андрей Мельник посоветовал давить на канцлера Олафа Шольца, «заваливая его письмами», чтобы Украина получала немецкую военную помощь (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью НВ посоветовал писать немецкому канцлеру Олафу Шольцу письма, чтобы повлиять на его позицию по поставке оружия в Украину.

«Когда меня спрашивают люди, что они могут сделать, чтобы Германия стала помогать оружием, я отвечаю: „Заваливайте письмами канцлера“. На такие вещи политики реагируют живо, потому что комплекс после Второй мировой войны у них еще остался и они не хотят, чтобы новый возник из-за плохой помощи», — заявил он.

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На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

Эксперт Рады внешней политики Украинская призма Мария Коваль-Гончар в интервью Радио НВ объяснила нежелание канцлера Германии Олафа Шольца оказывать военную помощь Украине тем, что он принадлежит к немецким политикам старшего поколения.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение по поставкам тяжелого вооружения в Украину.



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