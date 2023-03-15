Как российский истребитель Су-27 мог сбить дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS показал графику 15 марта, 09:10 Телеканал CBS визуализировал момент столкновения истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper (Фото:Кадр видео CBS Evening News)

Американский телеканал CBS показал, как могло выглядеть столкновение российского истребителя Су-27 с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем.



Видео с реконструкцией событий опубликовано в Twitter CBS.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

Видео дня

В Минобороны России утверждают, что их истребитель Су-27 не сбивал американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.



В Госдепе после инцидента заявили, что США вызывают посла России.

По данным Пентагона, российский истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на беспилотник Reaper над Черным морем.