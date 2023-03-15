Как российский истребитель Су-27 мог сбить дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS показал графику

15 марта, 09:10
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Телеканал CBS визуализировал момент столкновения истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper (Фото:Кадр видео CBS Evening News)

Телеканал CBS визуализировал момент столкновения истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper (Фото:Кадр видео CBS Evening News)

Американский телеканал CBS показал, как могло выглядеть столкновение российского истребителя Су-27 с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем.

Видео с реконструкцией событий опубликовано в Twitter CBS.

https://twitter.com/CBSEveningNews/status/1635776410605191176

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

Видео дня

В Минобороны России утверждают, что их истребитель Су-27 не сбивал американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.

В Госдепе после инцидента заявили, что США вызывают посла России.

По данным Пентагона, российский истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на беспилотник Reaper над Черным морем.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия Черное море Беспилотник Су-27 Дроны MQ-9 Reaper

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