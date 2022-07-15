«Финал для России будет однозначным». Что поможет Украине «раздавить всю орду» и когда это может произойти — Огрызко

15 июля, 20:25
Эксклюзив НВ
Украинские военные применяют против врагов РСЗО Град (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Официальная страница / Facebook)

Украинские военные применяют против врагов РСЗО Град (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Официальная страница / Facebook)

Дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия и дальше будет шантажировать мир применением ядерного оружия, понимая, что проиграет войну. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Несомненно будут. У этого режима нет другого способа существования, он не может остановиться. Это уже тот случай, когда двигатель заведен и машина поехала, но тормозов нет. И тормозом может быть только лобовой удар. Я очень надеюсь, что этот Раймштайн, который состоится в ближайшее время, другие договоренности на двустороннем уровне и сформируют возможность нанести этот прямой удар в лоб», — отметил Огрызко.

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Также дипломат напомнил, что ленд-лиз полноценно заработает только в конце сентября — начале октября, когда начнется новый финансовый год в США.

«Мое предсказание состоит в том, что к концу года в Украине этот кулак, который будет способен раздавить всю эту орду, наконец-то сформируется. Это, конечно, для кого-то, возможно, пессимистический прогноз, потому что впереди еще несколько тяжелых месяцев, но это объективная оценка. <...> Несмотря на эти следующие сложные месяцы, финал для России будет однозначным — она получит по зубам и сильно», — уверен Огрызко.

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Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн пройдет 20 июля в онлайн-формате.

Военную помощь будет получать Украина и отдельно от США по ленд-лизу. Джо Байден подписал закон 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Также 15 июля палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ.

В Минобороны Украины и Белом доме уже объяснили, как будет работать ленд-лиз.

Редактор: Юлия Козина

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