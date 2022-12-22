Неожиданный визит Зеленского в США готовился несколько месяцев: АР сообщило детали 22 декабря, 13:49 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Идея смелой поездки президента Украины Владимира Зеленского в США вынашивалась несколько месяцев, прежде чем о неожиданном визите стало известно за несколько часов до его прибытия, сообщает AP.

Агентство отмечает, что во время октябрьского саммита в Загребе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обсуждала со своим коллегой в украинском парламенте перспективы выступления Зеленского в Конгрессе США.

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Чиновники администрации Байдена аналогичным образом в течение нескольких месяцев говорили с Украиной о визите Зеленского в Белый дом, надеясь, что визит состоится до конца года и пошлет четкий сигнал поддержки в преддверии суровой зимы, которая может усилить агрессию кремлевского диктатора Владимира Путина.

В телефонных разговорах Зеленский указал президенту Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были первой страной, которую он посетит, когда придет время для. В телефонном разговоре 11 декабря Байден повторил приглашение и Зеленский ответил, что это подходящее время.

Вскоре после того, как подготовка началась, обрисовалась программа десятичасового визита Зеленского, которая включала встречу с Байденом в Овальном кабинете, совместную пресс-конференцию и выступление в Конгрессе.

По словам высокопоставленного представителя администрации, после того, как два президента обсудили поездку 11 декабря, Белый дом направил официальное приглашение 14 декабря. Зеленский принял приглашение в пятницу, а через два дня визит был подтвержден, после чего представители Белого дома уведомили офис Пелоси о планах поездки украинского лидера.

События среды стали результатом тщательно разработанного плана американских и украинских властей по быстрой и безопасной доставке Зеленского в Вашингтон.

Зеленский прибыл в Польшу рано утром 21 декабря на железнодорожную станцию в Перемышле, откуда в сопровождении посла США Бриджит Бринк был доставлен на автомобиле американского посольства в аэропорт в Жешуве, где он сел на беспосадочный рейс, который приземлился на Объединенной базе Эндрюс вскоре после полудня среды.

В Эндрюс Зеленского доставили на правительственном самолете ВВС США, который обычно используется для секретарей кабинета министров и других высокопоставленных лиц.

Белый дом публично не объявлял о предстоящем визите Зеленского до 1:00 среды, ожидая, чтобы Зеленский благополучно покинул Украину.

Как только Зеленский приземлился в США, его охраной занялась Секретная служба, как обычно делается во время визитов глав государств. Высокопоставленный сотрудник администрации рассказал, что США тесно консультировались с Зеленским по вопросам его безопасности.

Между тем, Пелоси, которая в последние месяцы ездила по миру, активно выступая в защиту Украины, также в течение нескольких месяцев готовила почву для выступления Зеленского в Конгрессе.