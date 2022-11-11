«Пришлось кричать во весь голос». Экс-посол Мельник рассказал, как удалось убедить Германию помогать Украине 11 ноября, 14:46 По словам Андрея Мельника, украинские дипломаты убеждали власти Германии оказать Украине военную помощь, «крича во весь голос во всех главных немецких СМИ» (на фото канцлер Германии Олаф Шольц рядом с украинским и немецким флагами) (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ рассказал, как удалось убедить Германию помогать Украине.

«Нам пришлось действительно действовать часто не совсем стандартными методами. И фактически пришлось кричать во весь голос во всех главных немецких СМИ, в самых популярных ток-шоу и на радио», — сказал Радио НВ Мельник.

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Он подчеркнул, что главный месседж, который украинские дипломаты пытались донести через СМИ — что идет война на истребление украинского государства и народа, и немцам не удастся сделать вид, что это их не касается.

Украинский дипломат напомнил о прорыве 26 февраля, на третий день войны, когда Германия начала предоставлять Украине оборонное вооружение: «нам удалось выбить в этот третий день всего 500 Стингеров и 1000 противотанковых ракет».

На слудующий день немецкий канцлер Олаф Шольц произнес в Бундестаге речь о «так называемой смене эпох». Однако после этого, по словам Мельника, «немцы фактически решили, сами обрадовались и не поверили в произошедшее, после того они сказали себе: мы вот дали вам эти пару сотен ракет, радуйтесь, на этом наша миссия выполнена».

Он объяснил, что в Германии не верили, что Украина выдержит натиск по всем фронтам, и весь март продолжались непростые переговоры

«Потом они где-то накопали, возможно, вы накопаете, бывшие „гдр-овские“ противовоздушные ракеты Стрела, которые они тоже нам передали, хотя и этот процесс был таким очень непростым. И на этом было заявление министра обороны, мол „все, ребята, извините, но наши ресурсы исчерпаны, мы не можем позволить, чтобы Бундесвер был разоружен, у нас самих недостаточно оружия, поэтому все мы будем помогать вам другим способом, гуманитарно, возможно, экономически, но по попытке, как- то говорят, финита ля комедия“», — рассказал экс-посол.

Мельник отметил, что это «вызвало фактически новую модификацию нашего дипломатического стиля».

«Пришлось тогда быть уже совсем неудобным, недипломатичным, буквально кричать, взывать, что Германия не может себе позволить бросить нас на произвол судьбы с точки зрения военной. И только после этого, как вы помните, тогда появились и первые решения, которые нам удалось вытрясти по Гепардам, это танки, фактически являющиеся зенитными установками. Которые сейчас помогают сбивать и иранские дроны, и другие ракеты, которые россияне в нас запускают. Тогда нам удалось выбить эти Panzerhaubitze, которые до сих пор служат нашим ВС. И это позволило нам также пробить систему IRIS-T, которая сейчас есть в Украине», — объяснил дипломат.

26 октября в правительстве Германии заявили, что передали Украине еще две реактивных системы залпового огня MARS II и четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Берлин передаст Киеву еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.

