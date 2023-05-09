«Срочно нужно сделать больше». ЕС обеспечивает Украину боеприпасами тремя путями — президент Еврокомиссии 9 мая, 16:21 Страны ЕС будут совместно закупать боеприпасы для Украины (Фото:Brendan McDermid/Reuters)

Предоставление Украине боеприпасов является приоритетом и Европейский Союз реализует программу обеспечения Украины боеприпасами по трем путям.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, самым быстрым путем является немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов ЕС.

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«Мы выделили 1 млрд евро для этого, и это работает — значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся на пути в Украину. Но срочно нужно сделать еще больше», — сказала она.

Второй путь — выделение 1 млрд евро на закупку 155-мм и 152-мм боеприпасов для Украины.

Третий путь — это увеличение и ускорение производства боеприпасов странами-членами ЕС.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за готовность предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов, и подчеркнул необходимость как можно быстрее передать их Силам обороны.

«Украина каждый день демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов является доказательством того, что мы можем победить этого агрессора», — сказал он.

Зеленский отметил важность того, чтобы возможности Украины были сопоставимы возможностям армии РФ.

5 мая согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

13 апреля Совет ЕС принял решение выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости боеприпасов, которые страны-члены ЕС передадут Украине из своих запасов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине суммой в 2 млрд евро. Он предусматривает выделение 1 млрд евро на компенсацию поставок государствам-членам, еще 1 млрд — на совместные закупки боеприпасов, а также увеличение производственных мощностей в ЕС.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.