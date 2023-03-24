Санкции против России поддерживают большинство европейцев, 65% - за поставки оружия Украине — опрос 24 марта, 12:32 Большинство европейцев поддерживают санкции против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Экономические санкции против страны-агрессора России поддерживают большинство европейцев, это следует из результатов опроса Евробарометр, организованного Еврокомиссией, Rheinische Post.

Экономические санкции против РФ по-прежнему пользуются наибольшей поддержкой. Их введение поддерживают 74% европейцев, в Западной Германии 79%. В Восточной Германии — 53%.

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Аналогичная картина складывается и с поставками оружия и другой военной помощи Украине. Их поддерживают 65% европейцев и 69% жителей Западной Германии. В восточной части ФРГ против поставок оружия в Украину выступают 55% опрошенных.

Что касается гуманитарной поддержки, то значения значительно выше. Например, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны в Германии одобряют 92%. Это значение не отличается между Восточной и Западной Германией.

Глава представительства Еврокомиссии в Германии Йорг Воян считает курс ЕС в отношении агрессивной войны России против Украины в основном подтвержденным.

«В целом большинство европейцев продолжают поддерживать четкий курс, который проводят Еврокомиссия и государства-члены: деньги и гуманитарная помощь для Украины, которая подверглась вторжению России, прием беженцев — мы видим много рейтингов одобрения», — сказал Вожан.

Опрос проводился с 12 января по 6 февраля в странах ЕС и 12 странах за пределами Евросоюза.