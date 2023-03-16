Подавляющее большинство европейцев считают Россию противником — опрос 16 марта, 14:01 По данным опроса, подавляющее большинство европейцев считают Россию противником (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Россия большинством европейцев рассматривается как «противник» или «соперник», об этом говорится в отчете Европейского совета по международным отношениям, опубликованному в четверг, 16 марта.

Согласно опросу, в среднем две трети опрошенных в десяти европейских странах считают Россию соперником своей страны, а 40% считают ее более слабой, чем до вторжения в Украину.

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Самое большое число жителей, которые считают Россию противником, в Дании — 82%, за ней следуют Эстония и Польша (по 79%), Великобритания (77%), Германия (69%), Испания (65%), Франция (59%), Португалия. (57%) и Италия (54%). В Румынии 44% назвали Россию противником или соперником.

Тем временем ЕС европейцы считают сильнее, чем год назад.

Отчет основан на данных YouGov и Datapraxis, которые в январе опросили 14 439 человек в перечисленных странах.

