Пережить зиму. Как в Европе будут бороться с энергетическим шантажом России и какие страны наиболее уязвимы — западные СМИ 12 августа, 19:24 Эксклюзив НВ Ветряные мельницы компании RWE возвышаются на фоне ее же угольной электростанции недалеко от города Кельн (Фото:Wolfgang Rattay / REUTERS)

Сокращение поставок и рост цен на газ угрожают Европе энергетическим кризисом, а следовательно рецессией. Иностранная пресса пишет о том, как европейские правительства будут поддерживать своих граждан этой зимой и что поможет им в конечном счете избавиться от зависимости от российского топлива.

Приближается зима, и Европа изо всех сил пытается запастись природным газом на фоне сокращения поставок от его основного продавца – России. Та, в свою очередь, использует энергоносители как экономическое оружие против союзников Украины в войне. В такой ситуации европейские правительства вынуждены спасать свою экономику от разрушительного влияния энергетического кризиса, пишет американское агентство финансовых новостей Bloomberg .

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«Прогнозы на зиму по электро- и газоснабжению в Европе становятся все более мрачными, и такие страны, как Великобритания, предпринимают быстрые действия, чтобы подготовиться к худшему», — цитирует издание отчет канадской финансовой компании RBC Capital Markets.

Северный поток — основной газопровод, по которому газ поступает из России в Европу, — работает на 20% своей мощности после того, как в конце июля Москва вдвое сократила прокачку. Несмотря на это, по темпам формирования запасов газа Европа на девять недель опережает собственный прошлогодний показатель, отмечает издание. И это помогает сдерживать рост цен.

И все же регион сталкивается с «по истине огромными» вызовами, предупреждает Леонард Бирнбаум, исполнительный директор крупнейшей немецкой энергокомпании EON SE. «И девизом [в такой ситуации] является энергосбережение», – подчеркивает он.

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