В интересах Европы не дать России начать новую войну после войны против Украины — президент Финляндии

18 сентября, 04:31
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Саули Ниинисте (Фото:Лехтикува/Антти Аймо-Койвисто/via REUTERS)

Саули Ниинисте (Фото:Лехтикува/Антти Аймо-Койвисто/via REUTERS)

Европа не может допустить, чтобы существовала угроза новой войны со стороны России после того, как закончится нынешняя война в Украине. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью New York Times, опубликованном в воскресенье, 17 сентября.

«Существует большой европейский интерес в том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после установления мира в Украине», — сказал Ниинисте.

Как отмечает NYT, он не стал настаивать, что Россию надо «на прочь потушить», но подчеркнул: необходимо гарантировать, что «новая война не ждет за дверью».

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Президент сказал, что должен быть способ поддерживать отношения с Россией, но отметил, что не имеет в виду «какую-то большую дружбу» — только возможность «терпеть» друг друга.

Ниинисте признался, что не знает, как долго продлится война, как она закончится, или «какой будет жизнь, когда у нас снова будет мир».

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Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Россия Финляндия Саули Нийнисте Война России против Украины мирный план

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