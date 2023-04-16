Резников рассказал, почему важно достичь «слома на поле боя» в 2023 году
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Если на поле боя не будет слома в этом году, то Черноморский регион не сможет полноценно развиваться, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Для него нужна быстрая помощь от союзников в достаточном объеме.
В Facebook он рассказал о пяти тезисах, о которых говорил во время выступления на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте.
- Медленные действия постфактум не работают. По словам Резникова, у свободного мира должна быть стратегическая инициатива и готовность действовать превентивно — это «лучший отрезвляющий фактор» для агрессора.
- Система гарантий-предохранителей. Они должны «свести к минимуму желание решать что-либо силой». Министр убежден: нет альтернативы НАТО и нет альтернативы Украины в НАТО.
- Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, не предусматривающие освобождение Крыма от российской оккупации — «иллюзии». Резников подчеркнул, что с ними нужно прощаться, других вариантов нет и освобождение полуострова — «общий интерес».
- Вопрос трансформации России на повестке дня. По словам министра, страна-террорист должна стать демократической федерацией, пройти через «денацификацию», выдать преступников, компенсировать ущерб — «иначе не будет доверия».
- Время.
«Правильное лекарство, принятое несвоевременно, с опозданием, может не сработать. Затягивание или „замораживание“ войны противоречит интересам региона. Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес — добиться слома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме», — заявил Резников, объясняя последний тезис.
Он добавил, что у этих позиций есть ряд «очень конкретных шагов», которые Украина сейчас обсуждает с партнерами, готовится воплотить или уже это делает.