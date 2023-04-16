Резников рассказал, почему важно достичь «слома на поле боя» в 2023 году

16 апреля, 00:16
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Если на поле боя не будет слома в этом году, то Черноморский регион не сможет полноценно развиваться, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Для него нужна быстрая помощь от союзников в достаточном объеме.

В Facebook он рассказал о пяти тезисах, о которых говорил во время выступления на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте.

  • Медленные действия постфактум не работают. По словам Резникова, у свободного мира должна быть стратегическая инициатива и готовность действовать превентивно — это «лучший отрезвляющий фактор» для агрессора.
  • Система гарантий-предохранителей. Они должны «свести к минимуму желание решать что-либо силой». Министр убежден: нет альтернативы НАТО и нет альтернативы Украины в НАТО.
  • Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, не предусматривающие освобождение Крыма от российской оккупации — «иллюзии». Резников подчеркнул, что с ними нужно прощаться, других вариантов нет и освобождение полуострова — «общий интерес».
  • Вопрос трансформации России на повестке дня. По словам министра, страна-террорист должна стать демократической федерацией, пройти через «денацификацию», выдать преступников, компенсировать ущерб — «иначе не будет доверия».
  • Время.

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«Правильное лекарство, принятое несвоевременно, с опозданием, может не сработать. Затягивание или „замораживание“ войны противоречит интересам региона. Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес — добиться слома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме», — заявил Резников, объясняя последний тезис.

Он добавил, что у этих позиций есть ряд «очень конкретных шагов», которые Украина сейчас обсуждает с партнерами, готовится воплотить или уже это делает.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Черное море Азовское море Бухарест Алексей Резников Война России против Украины

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