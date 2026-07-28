Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки во время совместной пресс-конференции, 28 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа пройдет в то время, когда отношения между ними, судя по всему, крепче, чем когда-либо прежде. Даже несмотря на то, что оба лидера сталкиваются с внутренними трудностями.

Об этом говорится в развернутой статье The New York Times (NYT), опубликованной во вторник, 28 июля.

На встрече с Трампом Зеленский будет надеяться на возобновление мирных переговоров по войне России против Украины, которые зашли в тупик, пишет NYT. Украинский лидер также рассчитывает добиться большей помощи со стороны США, особенно в области противовоздушной обороны. По мнению аналитиков, лидеры также могут обсудить возможное воздушное перемирие между Украиной и страной-агрессором РФ.

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Ряд аналитиков также считают, что Трамп хочет возобновить мирный процесс по Украине, поскольку ему необходима дипломатическая победа. Прочное прекращение огня в войне против Ирана оказалось труднодостижимым, указывает NYT.

«Отношения с Ираном все еще крайне хрупкие», — отметил в комментарии изданию Гарри Недельку, старший директор европейской политической консалтинговой компании Rasmussen Global.

Он добавил, что по этой причине «Украина выходит на первый план».

Аналитик полагает, что самое важное для обоих лидеров заключается в том, что «это момент, когда они могут подтвердить дипломатические усилия друг друга и использовать друг друга в своих интересах».

Трамп, по его словам, может использовать Зеленского в своих интересах, а президент Украины может помочь ему укрепить позиции в то время, когда дела у президента США внутри страны «идут не очень хорошо».

28 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту», — говорится в заявлении главы государства.

В 9 утра по местному времени Зеленский встретится с президентом США Трампом в Овальном кабинете. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — без присутствия прессы.

Встреча продлится не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же Овальном кабинете ожидают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение планировалось передать российской стороне.