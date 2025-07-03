Эксперт спрогнозировал, как в дальнейшем может развиться конфликт России и Азербайджана

Портреты братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые умерли при задержании российскими силовиками в Екатеринбурге, на их похоронах (Фото: Reuters TV/via REUTERS)

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в интервью Radio NV спрогнозировал, как может развиться конфликт России и Азербайджана, вызванный массовым задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

«На сегодня, условно, 60% экспертов считают, что экономические интересы обеих сторон перевесят и конфликт постепенно будет спущен на тормозах; и 40% считают, что он будет продолжаться и будут другие попытки взаимного давления», — сказал Данилов в эфире Radio NV.

Он отметил, что принадлежит к тем, кто считает, что отношения России и Азербайджана обострятся еще больше.

«Россия может использовать запрет на импорт азербайджанских помидоров, может создать проблемы на границе, может пробовать активизировать лезгинский фактор (это меньшинство, которое проживает на дагестанской территории), может пробовать давить на азербайджанский олигархат, который имеет бизнес в России, с тем, чтобы они создавали проблемы в самом Азербайджане», — перечислил Данилов возможные сценарии развития конфликта.

Конфликт между Россией и Азербайджаном — главное

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых «жестоко убили» силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве отметили, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что Бакинское отделение информационного агентства Russia Today продолжает работать на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.

1 июля в российском Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Вместе с Шихлинским задержали и его сына, которого впоследствии отпустили. Во время задержания силовики разбили окно его автомобиля, вытащили Шихлинского силой и надели на него наручники.

В то же время в Воронеже силовики пришли домой к еще одному уроженцу Азербайджана — бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в области.