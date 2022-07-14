В Белом доме рассказали, как будут оказывать помощь Украине по ленд-лизу

14 июля, 11:00
В Белом доме объяснили, как будет работать ленд-лиз для Украины (Фото:defense.gov)

В Белом доме объяснили, как будет работать ленд-лиз для Украины (Фото:defense.gov)

В Белом доме рассказали, каким образом планируют использовать программу ленд-лиза для Украины.

«Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства», — ответил чиновник Белого дома на запрос Голоса Америки.

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По его словам, программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

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Последние поставки американского вооружения в Украину проходят по этим программам. Администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс. Речь идет о пакете на сумму в 40 миллиардов долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

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Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

«Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать», — сказал Кирби.

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По его словам, в прошлую пятницу президент США Джо Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий.

«У нас уже много полномочий, и мы их используем», — добавил чиновник.

Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Помощь Белый дом Военная помощь Украина Война России против Украины

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