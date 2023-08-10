В ВМС Украины рассказали детали работы коридора для гражданских судов в Черном море 10 августа, 15:54 Коммерческие суда (Фото:Umit Bektas/Reuters)

В Воздушных силах Украины объяснили, как будет работать новый гуманитарный коридор для гражданских судов в Черном море, которые застряли в украинских портах после начала полномасштабного вторжения РФ.

Спикер ведомства Олег Чалык отметил, что временный гуманитарный коридор начал работать в четверг, 10 августа, пишет Reuters.

«Коридор будет очень прозрачным, мы установим камеры на кораблях, и будет вестись трансляция, чтобы показать, что это исключительно гуманитарная миссия и не имеет военных целей», — рассказал он.

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Чалык добавил, что суда, владельцы и капитаны которых официально подтвердят, что они готовы к плаванию в текущих условиях, будут допущены к прохождению маршрутов.

Маршруты были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.

Маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.