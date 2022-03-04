Чем Лондон помогает Киеву во время войны и как реагирует на угрозы Путина — интервью с послом Украины в Британии 4 марта, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Вадим Пристайко в британском парламенте (Фото:Courtesy UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS T)

Чем еще Лондон помогает Киеву в войне против Кремля, в эфире Радио НВ рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

— Что думают в Великобритании о закрытии неба над Украиной?

— Британия — один из ведущих членов НАТО при всем равенстве каждого из членов НАТО. Вчера я обсуждал это с министром обороны Великобритании в офисе премьер-министра. Это вопрос, который, скорее всего, будет продвигаться по Великобритании.

— В НАТО не хотят, чтобы это был конфликт между Североатлантическим союзом и Россией. Что должно произойти, чтобы страны закрыли небо?

— Действительно, вы правы, это очень серьезный шаг. Это вхождение НАТО в прямое противостояние с Россией, угрожающей всему миру. Не только НАТО, не только Украине, а угрожает всему миру ядерной войной, которая может привести всю цивилизацию к вымиранию. Один из вариантов, над которым активно работает Британия, это обеспечение достаточных возможностей Украины сбивать все, что находится в нашем небе.

— Вчера состоялись две встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с разведкой Ми-6. Что на них обсуждали?

— Я тоже встречался с руководителем Ми-6, но результаты этих разговоров мы не можем использовать во время интервью.

Я встречался позавчера с принцем Чарльзом в парламенте, со всеми членами парламента. Парламент стоя приветствовал Украину за то мужество, которое проявлено нашим руководством, нашим народом в противостоянии с Российской Федерацией. Это не слова. Никогда такого не было, чтобы в парламенте Британии люди пришли с украинскими желто-голубыми лентами. Все депутаты стоя аплодировали за то мужество, которое проявляет сейчас украинский народ. Это может казаться словами, но это позволяет политической системе, прежде всего руководству государства, принимать те решения, которые в мирное, нормальное время, конечно, им бы не удалось принять.

Эта поддержка народа, всего политического класса, которую мы наблюдаем в Британии, позволяет сделать те шаги, которые сейчас предпринимаются: снабжение военного вооружения, грандиозное уважение и любовь британцев к нам. Мы в посольстве реально ошеломлены тем количеством людей, которые готовы принести гуманитарную помощь. Я встретился со 150 компаниями, готовыми дать свои средства, использовать свои сети, чтобы помочь Украине.

— Насколько серьезно наши западные партнеры, Великобритания воспринимают ситуацию вокруг Запорожской АЭС вокруг того, что боевики контролируют Чернобыльскую АЭС?

— [Британия] — одна, возможно, из двух стран, наиболее серьезно воспринимающих угрозу, имеющих не только право помочь нам, но и долг. Великобритания и Соединенные Штаты согласно Будапештскому меморандуму являются гарантами нашей безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Сейчас Великобритания, как один из гарантов, собирает [экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий на Запорожской АЭС]. Ожидаем следующие радикальные шаги со стороны этого государства.

— Журналист Виталий Портников говорит, что санкции не имеют значения. Самое главное, чтобы обычный россиянин почувствовал, что у него уменьшаются его доходы. Как вы считаете, работают ли санкции против олигархов, налагаемые на них Великобританией?

— Я согласен несколько с Виталием Портниковым. Если мы хотим донести до Путина, что то, что он делает, — это грандиозная ошибка, которая приведет его собственное государство, собственный народ к катастрофе, мы должны действовать через народ. В то же время мы должны создать все условия (здесь я очень доволен тем взаимодействием, пониманием британской стороны), должны дотянуться до тех российских олигархов, которые украли деньги у своего собственного народа, и сейчас спрятали [их] на территории Великобритании. Вопрос не только в фамилиях, хотя они и приближены к Путину, и единственные, кто может рассказать ему, что происходит у них с их счетами; их детьми, изгнанными из университетов; их женами, спрятавшимися в миллионных имениях. Чтобы они донесли ему ту боль, которую испытывает сейчас Украина.

Британия арестовала ВТБ Банк здесь. Оказалось, что у них счета были спрятаны от россиян: больше 50 миллиардов долларов в Лондоне. Это очень серьезный шаг. Вся система российская это чувствует — газ, нефть, военно-промышленный комплекс… Они лишены новейших технологий, они не могут сейчас бурить, добывать больше нефти и газа. Лондонская биржа закрывает счета, компании отказываются взаимодействовать, отзывают свой персонал, расторгают контракты. Это очень серьезные потери.

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— Великобритания может разместить украинских беженцев в конфискованных имениях российских олигархов. Как это может работать?

— Я не слышал о возможности [поселения] в имениях олигархов. Они, конечно, не совсем приспособлены для большого количества людей. Но то, что Великобритания приняла новую систему, позволяющую расширить возможности для принятия украинцев, — это абсолютная правда.

Я постоянно контактирую с министром внутренних дел, который сейчас работает над [формальностями], чтобы украинцы могли приехать. Есть три уровня системы. Начинается с тех, кто уже здесь был — студенты, бизнесмены, оставшиеся перелетая. Второй уровень — это родственники всех членов британского общества (в широком смысле семей), которые имеют сейчас возможность приехать сюда во время этой войны. И третье — это просто украинцы, которые сейчас вынуждены уехать из воюющей страны, чтобы найти где-нибудь убежище за границей. Британцы открывают и свои дома и свои сердца для украинцев.

— Министры обороны Великобритании и США сообщили, что Российская Федерация привезла в Украину вакуумные бомбы. Путин действует вне всяких законов войны и морали. Как сильно это влияет на решительность Великобритании и наших западных союзников помочь Украине?

— Я могу вас убедить, что Британию не пугают эти шаги России. Они вместе с Соединенными Штатами, Францией являются большими ядерными державами. Они обладают достаточной силой, чтобы защитить себя и союзников по НАТО. Те шаги, которые предпринимает Путин, скорее контрпродуктивны. Они не только не пугаются: это увеличивает их решительность противостоять.

— Угрозы Путина не воспринимают как реальную угрозу?

— Их воспринимают в смысле ответственности крупных ядерных государств за выживание всего человечества.

Сейчас мы должны выжить в настоящем. Великобритания совершенно серьезно воспринимает угрозы Путина. Единственное — она взвешивает: у них достаточно индикаторов, чтобы понять, насколько риторика, которой он пытается запугать нас, близка к возможности предпринять конкретные шаги.

— Территориальные оборонные общины, например, размещаемые в Харькове или в Киеве, записывают видео со словами «Мы должны продержаться две недели! Мы должны быть сильны! Мы не должны сдаваться врагу! Мы должны быть вместе!». И когда они говорят о двух неделях, то все же очень рассчитывают на то, что будет широкая западная поддержка.

— С коллегами в Лондоне, в других странах мы говорим о том, что мы мужественно держимся, не так, как ожидали русские. Каждый день, который стоит армия, которую весь народ поддерживает, помогает укрепить позицию, которую продвигают наши ближайшие партнеры, в частности Великобритания.

Я уверен, что мы можем рассчитывать на определенное количество членов НАТО, которые будут действовать самостоятельно, помогая нам. В частности, предоставляя нам достаточное вооружение, чтобы мы могли противостоять сами; помогая всем тем, чем они помогают — это и разведка, и нахождение этих мишеней и так далее.

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