Болгария тайно поддерживала Украину в первые полгода большой войны, закрывая потребности ВСУ — расследование Welt 18 января, 16:17 Кирилл Петков на встрече с Владимиром Зеленским во время его визита в Киев в апреле 2022 года (Фото:ОП)

В один из решающих периодов войны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария тайно поддерживала Киев. На официальном уровне София не декларировала предоставление военной помощи украинской армии, говорится в расследовании Welt.

По данным издания, когда 28 апреля тогдашний премьер-министра Болгарии Кирилл Петков прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, ему нечего было предложить в вопросе предоставления военной помощи на официальном уровне. Тогда два политика озвучили заявление о договоренностях по ремонту украинской военной техники в Болгарии.

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В материале Welt говорится, что на самом деле в это время правительство Болгарии уже инициировало процедуру оказания всесторонней военной помощи Украине.

Чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасы и вооружение попадали в Украину через посредников. По данным издания, в период с апреля по август 2022 года Болгария покрывала треть потребностей ВСУ в боеприпасах, а также обеспечила до 40% танков и авто, которые использовались для нужд украинской армии, дизтопливом. Примечательно, что в этот период Болгария перерабатывала на своем нефтеперерабатывающем заводе только сырую нефть из России.

«Это история тайной стратегии помощи Украине вопреки всему. Правительство одной из беднейших стран ЕС, которая, будучи бывшим государством Восточного блока, долгое время считалась придатком Москвы, проявило мужество, которое показывает другим странам пример: несмотря на зависимость от России и опасения по поводу агрессии Путина, существуют творческие способы поддержать Киев», — говорится в материале.

В Киеве подтвердили факт тайной военной помощи от Софии.

«Кирилл Петков проявил честность, и я всегда буду благодарен ему за использование всех своих политических навыков для поиска решения», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в то время как некоторые члены болгарской коалиции встали на сторону России, Петков решил «быть на правильной стороне истории и помочь нам защититься от гораздо более сильного врага».

Издание также отмечает, что в первые дни полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ именно Петков призывал лидеров других стран Евросоюза, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, поддержать Украину и ввести жесткие санкции против кремлевского режима. Такой же позиции придерживался и тогдашний министр финансов в правительства Петкова Асен Василев.

На встрече министров финансов ЕС в Париже он произнес речь, в которой не говорил о цифрах и экономических последствиях. Он объяснил, что имел ввиду российский диктатор Владимир Путин под заявлениями о «денацификации Украины».

«Именно это русские сделали в Болгарии после Второй мировой войны, они убили тысячи диссидентов, профессоров и священников», — сказал Василев.

Издание также рассказывает более детально о том, как были достигнуты тайные договоренности о поставках боеприпасов.

19 апреля в Софию прибыл Кулеба с задачей получить необходимое вооружение.

«Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский послал меня с дипломатической миссией достать необходимые материалы», — отметил он.

По словам украинского министра, переговоры шли за закрытой дверью, это был вопрос «жизни и смерти».

Тогда Петков ответил, что его внутриполитическая ситуация в его стране «непростая», но он сделает «все, что в его силах».

Петков пояснил, что его правительство выдало лицензии на экспорт посредникам, чтобы Украина мога получить помощь.

На апрельских кадрах видно, как грузовые самолеты, загруженные доверху боеприпасами, летают между Болгарией и Польшей, где в 70 км от границы Украины находился крупный перевалочный пункт.

«Мы позаботились о том, чтобы сухопутный маршрут через Румынию и Венгрию также был открыт для грузовиков. По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на ранних этапах войны, поступило из Болгарии», — добавил Петков.

Журналистам также удалось выяснить, что все поставки для украинской армии оплачивали США и Великобритания.

Кулеба не раскрывает всех подробностей, но подтверждает проведение процедуры. Он подчеркивает, что речь идет не о том, что правительство Болгарии напрямую предоставляло военную помощь Украине, «а скорее о том, что украинским компаниям и компаниям из стран НАТО была предоставлена возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков».

Что касается поставок дизельного топлива, то, по словам Василева, он поощрял болгарскую компанию Лукойл, которая на тот моменту управлялась дочерней компанией российской группы, экспортировать излишки нефти в Украину. По его словам, реакция была положительной, и рабочие там также осудили войну Путина.

«Грузовики и цистерны регулярно отправлялись в Украину через Румынию, а в некоторых случаях топливо также загружалось в товарные поезда. Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину, временами покрывая 40 процентов потребностей Украины», — резюмировал он.

Летом 2022 года в Болгарии произошли политические изменения и правительство Петкова отправили в отставку. Но отношение касательно военной помощи Украине изменилось.

В декабре парламент Болгарии принял решение официально разрешить поставки оружия в Украину.

3 ноября Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Более чем через месяц ее одобрил парламент.

СМИ сообщали, что из Болгарии в Украину будет отправляться оружие девятью большими американскими самолетами типа Boeing C-17. В перечне есть артиллерийские орудия, средства обороны, снаряды и боеприпасы.