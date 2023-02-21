Байден решил ехать в Украину еще во время поездки Зеленского в США, об этом знали лишь несколько человек — Bloomberg 21 февраля, 10:25 Джо Байден (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Американский президент Джо Байден принял решение о поездке в Украину еще в конце декабря, когда в Вашингтон приезжал Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, об этом плане знали всего несколько человек в Белом доме и Пентагоне.

Отмечается, что Байден решил, что месседж для РФ о том, что США остаются приверженными Украине, стоит риска поездки в страну, где идет война.

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Российскую сторону уведомили о том, что визит состоится, за несколько часов до прибытия, однако, как говорится в материале, нет никаких подробностей о том, как РФ восприняла эту новость. Официального ответа от Кремля на присутствие Байдена в Украине не поступало.

В отличие от поездок президентов США в Ирак и Афганистан, которые также были охвачены войной, визит в Украину был более опасным, поскольку здесь США не имеют контроля над воздушным пространством или над аэропортами. Из-за этого от был запланирован в гораздо меньших масштабах.

Чтобы предотвратить риск любых утечек информации, а также из соображений безопасности, было определено, что вместе с Байденом в Украину отправится всего несколько ближайших помощников, небольшая медицинская бригада, два журналиста и охрана.

На самолета номер один Байден отправился вместе с советником по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном, заместителем начальника штаба Джен О’Мэлли Диллон, директором по операциям Овального кабинета Энни Томасини и другими помощниками. Они направились в Польшу гораздо раньше, чем ожидалось. Вместе с ними были всего два журналиста — один из AP, второй из Wall Street Journal.

Журналистам сказали, что они получат электронное письмо с темой Инструкции по прибытию на турнир по гольфу с деталями своего отъезда. Они следовали инструкциям и отдали свои мобильные телефоны до того, как самолет с Байденом взлетел. Устройства им вернули только через 24 часа в посольстве США в Киеве.

Air Force One тайно вылетел на C-32 из Вашингтона на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем в польский Жешув.

Приземлившись в Польше, президент США отправился в путешествие длиной 700 с лишним километров на поезде и прибыл в Киев в 8 утра по местному времени.

