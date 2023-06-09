МАГАТЭ запускает программы помощи Украине в связи с подрывом на Каховской ГЭС россиянами

9 июня, 16:51
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Затопленный город Голая Пристань на оккупиированом левом берегу Днепра в Херсонской области, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Затопленный город Голая Пристань на оккупиированом левом берегу Днепра в Херсонской области, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в вдеообращении на своей странице в Twitter о запуске программы помощи Украине в связи с «с разливом Каховского водохранилища».

«Сегодня я запускаю программу помощи Украине после просьбы президента Зеленского о международной помощи», — сказал Гросси, не упомянув об ответственности России за этот теракт.

Видео дня

По его словам, с помощью использования ядерных методов МАГАТЭ определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву и управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1667151919641513987

Глава МАГАТЭ напомнил, что в ближайшие дни возглавит миссию этой организации в Украину, во время которой посетит Запорожскую АЭС. Также он намерен представить во время этой поездки новый план помощи МАГАТЭ президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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По его словам, Украина может рассчитывать на помощь МАГАТЭ сейчас, а также в преодолении долгосрочных последствий этой катастрофы.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия МАГАТЭ Запорожская АЭС Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Война России против Украины Каховская ГЭС Рафаэль Гросси

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