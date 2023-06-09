МАГАТЭ запускает программы помощи Украине в связи с подрывом на Каховской ГЭС россиянами 9 июня, 16:51 Затопленный город Голая Пристань на оккупиированом левом берегу Днепра в Херсонской области, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в вдеообращении на своей странице в Twitter о запуске программы помощи Украине в связи с «с разливом Каховского водохранилища».

«Сегодня я запускаю программу помощи Украине после просьбы президента Зеленского о международной помощи», — сказал Гросси, не упомянув об ответственности России за этот теракт.

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По его словам, с помощью использования ядерных методов МАГАТЭ определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву и управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.

Глава МАГАТЭ напомнил, что в ближайшие дни возглавит миссию этой организации в Украину, во время которой посетит Запорожскую АЭС. Также он намерен представить во время этой поездки новый план помощи МАГАТЭ президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, Украина может рассчитывать на помощь МАГАТЭ сейчас, а также в преодолении долгосрочных последствий этой катастрофы.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.