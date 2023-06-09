Каховскую ГЭС уничтожили взрывчаткой, все указывает на ответственность России — Боррель 9 июня, 16:47 Жозеп Боррель (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что плотину Каховской ГЭС уничтожили взрывчаткой, которая была заложена на территории временно подконтрольной России.

Об этом сообщает Guardian.

Боррелл подчеркнул, что плотину не бомбили и она была уничтожена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Глава дипломатии ЕС напомнил, что эта территория находится под контролем России.

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«Меня не было там, чтобы узнать, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на территории, находящейся под контролем России, трудно поверить, что это мог быть кто-то другой», — сказал он.

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Боррель добавил, что в любом случае последствия для Украины ужасны, и с гуманитарной точки зрения для переселенцев, и с экологической точки зрения, потому что произошедшее — экологическая катастрофа.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.