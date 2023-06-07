Зеленский обсудил с Макроном последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами и ситуацию на ЗАЭС. Он пообещал помощь

7 июня, 20:42
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 7 июня, провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Глава государства сообщил в Telegram, что рассказал Макрону о ситуации в Херсонской области и последствиях российского теракта, а также передал нужды Украины для ликвидации катастрофы. Они обсудили возможность привлечь международные механизмы для расследования причин.

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Зеленский также рассказал Макрону о договоренности с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу усиления контроля на временно захваченной Запорожской АЭС.

«Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в том числе по защите нашего неба. Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к Глобальному саммиту мира», — добавил украинский президент.

Макрон написал в Twitter, что Франция в ближайшие часы отправит Украине помощь для удовлетворения критических нужд.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Франция Запорожская АЭС Владимир Зеленский Военные преступления РФ Эммануэль Макрон Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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